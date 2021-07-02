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В Хабаровском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19
В Хабаровском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
В Хабаровском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19
Врио губернатора Хабаровского края в пятницу подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений, теперь массовые мероприятия ограничиваются... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:46
2021-07-02T16:46
2021-07-02T16:52
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ХАБАРОВСК, 2 июл - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края в пятницу подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений, теперь массовые мероприятия ограничиваются присутствием одновременно 10 человек, но есть исключения для кинотеатров и официальных спортивных мероприятий.В документе приводятся исключения. Так, с заполняемостью 50% зала разрешается посещение кинотеатров, филармоний, театров и домов культуры. Посещать фитнес-центры, бассейны и объекты спортивной подготовки можно с заполняемостью в 75% помещения. А проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий - с числом не более 100 человек.Отмечается, что сохраняется запрет на работу кальянных, курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. На дистанционный режим работы переведены беременные и пенсионеры в возрасте 65+, за исключением имеющих сертификат о вакцинации.Кроме того, в пятницу Роспотребнадзор опубликовал документ, в котором сообщается об обязательной вакцинации практически всех жителей Хабаровского края. Хотя ранее, 21 июня, глава региона сообщил, что "это не представляется возможным".По данным краевого минздрава, за время пандемии в регионе коронавирусом заразились более 56 тысяч человек, умерли 492. Зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов сообщил, что на пятницу привито 166 тысяч жителей, при населении региона в 1,3 миллиона человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, хабаровский край, общество
В Хабаровском крае ввели новые ограничения из-за COVID-19
16:46 02.07.2021 (обновлено: 16:52 02.07.2021)
В Хабаровском крае ввели новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом
ХАБАРОВСК, 2 июл - РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края
в пятницу подписал постановление об ужесточении коронавирусных ограничений, теперь массовые мероприятия ограничиваются присутствием одновременно 10 человек, но есть исключения для кинотеатров и официальных спортивных мероприятий.
"Установить со 2 июля, что проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, религиозных, физкультурных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных мероприятий осуществляется с очным количеством участников не более 10 человек", - говорится в постановлении, подписанном Михаилом Дегтяревым
.
В документе приводятся исключения. Так, с заполняемостью 50% зала разрешается посещение кинотеатров, филармоний, театров и домов культуры. Посещать фитнес-центры, бассейны и объекты спортивной подготовки можно с заполняемостью в 75% помещения. А проведение официальных международных, всероссийских, межрегиональных, краевых, муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий - с числом не более 100 человек.
Отмечается, что сохраняется запрет на работу кальянных, курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. На дистанционный режим работы переведены беременные и пенсионеры в возрасте 65+, за исключением имеющих сертификат о вакцинации.
Кроме того, в пятницу Роспотребнадзор
опубликовал документ, в котором сообщается об обязательной вакцинации практически всех жителей Хабаровского края. Хотя ранее, 21 июня, глава региона сообщил, что "это не представляется возможным".
По данным краевого минздрава, за время пандемии в регионе коронавирусом заразились более 56 тысяч человек, умерли 492. Зампред краевого правительства по соцвопросам Евгений Никонов сообщил, что на пятницу привито 166 тысяч жителей, при населении региона в 1,3 миллиона человек.