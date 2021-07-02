https://ria.ru/20210702/obstrel-1739529769.html

В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками

В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками - РИА Новости, 02.07.2021

В ЛНР заявили о гибели человека при обстреле украинскими силовиками

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T09:29

2021-07-02T09:29

2021-07-02T09:29

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики погиб в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в пятницу журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по координации и контролю (СЦКК) режима прекращения огня заявили, что украинские силовики пять раз в четверг открывали огонь по территории республики."С прискорбием сообщаем, что, защищая республику от украинской агрессии, ранения, несовместимые с жизнью, получил военнослужащий Народной милиции", - заявил Филипоненко.Официальный представитель оборонного ведомства республики выразил соболезнования родным и близким погибшего."Информация о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняется", - добавил Филипоненко.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210701/bespilotnik-1739459201.html

https://ria.ru/20210629/vsu-1739103822.html

донбасс

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, луганская народная республика, в мире