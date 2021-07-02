https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739513787.html

Родные пропавших при обрушении дома в Майами недовольны визитом Байдена

Родные пропавших при обрушении дома в Майами недовольны визитом Байдена - РИА Новости, 02.07.2021

Родные пропавших при обрушении дома в Майами недовольны визитом Байдена

Родственники некоторых пропавших при обрушении дома в Майами оказались недовольны визитом президента США Джо Байдена, прибывшего на место трагедии, сообщает... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T02:05

2021-07-02T02:05

2021-07-02T02:05

джо байден

флорида

майами

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/1c/1738867462_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d275b17d6380ab4e0bbc51c9c469ba8.jpg

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Родственники некоторых пропавших при обрушении дома в Майами оказались недовольны визитом президента США Джо Байдена, прибывшего на место трагедии, сообщает телеканал CNN.Байден прибыл в Майами в четверг. Район Серфсайд, где произошло обрушение, с самого утра был частично перекрыт в ожидании первого лица. В ходе визита президент пообщался с родственниками жертв трагедии и тех, кто числится пропавшим без вести.Сорайа Коэн, муж и зять которой числятся среди пропавших, объяснила, что не хочет встречаться с Байденом, поскольку его визит может замедлить спасательную операцию. "Скажите ему, чтобы уезжал… и поскорее. Я очень расстроена, что он приехал, мои дети не хотели бы, чтобы поиски прерывались хотя бы на одну секунду", - сказала женщина телеканалу.Ее однофамилица Эйви Коэн, судьба отца и дяди которой остается неизвестной, также отказалась встречаться с президентом. "Я не хочу с ним разговаривать", - заявила она.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По последним данным, из-под завалов извлечены 18 тел, еще 145 человек считаются пропавшими без вести.

https://ria.ru/20210702/obrushenie-1739510907.html

флорида

майами

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, флорида, майами, сша, в мире