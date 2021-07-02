Родные пропавших при обрушении дома в Майами недовольны визитом Байдена

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Родственники некоторых пропавших при обрушении дома в Майами оказались недовольны визитом президента США Джо Байдена, прибывшего на место трагедии, сообщает телеканал CNN.Байден прибыл в Майами в четверг. Район Серфсайд, где произошло обрушение, с самого утра был частично перекрыт в ожидании первого лица. В ходе визита президент пообщался с родственниками жертв трагедии и тех, кто числится пропавшим без вести.Сорайа Коэн, муж и зять которой числятся среди пропавших, объяснила, что не хочет встречаться с Байденом, поскольку его визит может замедлить спасательную операцию. "Скажите ему, чтобы уезжал… и поскорее. Я очень расстроена, что он приехал, мои дети не хотели бы, чтобы поиски прерывались хотя бы на одну секунду", - сказала женщина телеканалу.Ее однофамилица Эйви Коэн, судьба отца и дяди которой остается неизвестной, также отказалась встречаться с президентом. "Я не хочу с ним разговаривать", - заявила она.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По последним данным, из-под завалов извлечены 18 тел, еще 145 человек считаются пропавшими без вести.
CNN: родственники пропавших при обрушении дома в Майами недовольны визитом Байдена
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Родственники некоторых пропавших при обрушении дома в Майами оказались недовольны визитом президента СШАДжо Байдена, прибывшего на место трагедии, сообщает телеканал CNN.
Байден прибыл в Майами в четверг. Район Серфсайд, где произошло обрушение, с самого утра был частично перекрыт в ожидании первого лица. В ходе визита президент пообщался с родственниками жертв трагедии и тех, кто числится пропавшим без вести.
Сорайа Коэн, муж и зять которой числятся среди пропавших, объяснила, что не хочет встречаться с Байденом, поскольку его визит может замедлить спасательную операцию. "Скажите ему, чтобы уезжал… и поскорее. Я очень расстроена, что он приехал, мои дети не хотели бы, чтобы поиски прерывались хотя бы на одну секунду", - сказала женщина телеканалу.
Ее однофамилица Эйви Коэн, судьба отца и дяди которой остается неизвестной, также отказалась встречаться с президентом. "Я не хочу с ним разговаривать", - заявила она.
Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По последним данным, из-под завалов извлечены 18 тел, еще 145 человек считаются пропавшими без вести.
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