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Байден рассказал, кого коснулась трагедия с обрушением дома во Флориде

Байден рассказал, кого коснулась трагедия с обрушением дома во Флориде - РИА Новости, 02.07.2021

Байден рассказал, кого коснулась трагедия с обрушением дома во Флориде

Граждане Европы, Израиля, стран Латинской и Центральной Америки есть среди тех, кого коснулась трагедия с обрушением дома во Флориде, власти США помогают в... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T00:16

2021-07-02T00:16

2021-07-02T00:16

джо байден

флорида

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Граждане Европы, Израиля, стран Латинской и Центральной Америки есть среди тех, кого коснулась трагедия с обрушением дома во Флориде, власти США помогают в предоставлении виз, сообщил президент США Джо Байден."Госдепартамент ускоряет выдачу виз для членов семей (пострадавших) из других стран, а это Латинская и Южная Америка, Израиль и Европа", - сказал Байден, который находится в Серфсайде, где в прошлый четверг обрушился жилой 12-тиэтажный дом.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. По последним данным, из-под завалов извлечены 18 тел, еще 145 человек считаются пропавшими без вести.

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, флорида, сша, в мире