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Адвокат заявил о задержании участницы Pussy Riot Никульшиной
Адвокат заявил о задержании участницы Pussy Riot Никульшиной - РИА Новости, 02.07.2021
Адвокат заявил о задержании участницы Pussy Riot Никульшиной
Правоохранители вновь задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, накануне утром она вышла из спецприемника, где провела 15 суток за... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T22:05
2021-07-02T22:17
россия
москва
санкт-петербург
происшествия
pussy riot
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правоохранители вновь задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, накануне утром она вышла из спецприемника, где провела 15 суток за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости адвокат Мансур Гильманов."Веронику задержали восемь сотрудников 2-го специального полка в Дмитровском районе, когда она отдыхала за городом после ареста. Причина нам неясна, но, как мы поняли, ее местоположение было определено с помощью биллингов, то есть в ее отношении проводились оперативно-розыскные действия", - сказал собеседник агентства.Адвокат добавил, что пока не может связаться с Никульшиной и не знает, где она находится.Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.Девушку уже дважды задерживали с начала лета. Последний раз ей назначили арест в 15 суток за неповиновение полиции. В рапорте правоохранителей говорилось о возможном готовящемся срыве футбольных соревнований Евро-2020, проходящих с 11 июня по 11 июля в 11 разных городах, в том числе в Санкт-Петербурге.В начале же мая Никульшину тоже в Москве задерживали за неповиновение полиции, в итоге она получила по решению суда пять суток ареста.Никульшина стала известна в 2018 году после акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В финальном матче три девушки и молодой человек выбежали в полицейской форме на поле стадиона "Лужники". Тогда суд признал их виновными в "Нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях" и в "Незаконном ношении полицейской формы", назначив им административные аресты и небольшие штрафы.
https://ria.ru/20210211/navalnyy-1596886135.html
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россия, москва, санкт-петербург, происшествия, pussy riot
Адвокат заявил о задержании участницы Pussy Riot Никульшиной
22:05 02.07.2021 (обновлено: 22:17 02.07.2021)
 
© АГН "Москва" / Игорь ИванкоУчастница Pussy Riot Вероника Никульшина
Участница Pussy Riot Вероника Никульшина - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© АГН "Москва" / Игорь Иванко

Адвокат заявил о задержании участницы Pussy Riot Никульшиной

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Правоохранители вновь задержали участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину, накануне утром она вышла из спецприемника, где провела 15 суток за неповиновение полиции, сообщил РИА Новости адвокат Мансур Гильманов.
"Веронику задержали восемь сотрудников 2-го специального полка в Дмитровском районе, когда она отдыхала за городом после ареста. Причина нам неясна, но, как мы поняли, ее местоположение было определено с помощью биллингов, то есть в ее отношении проводились оперативно-розыскные действия", - сказал собеседник агентства.
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Адвокат добавил, что пока не может связаться с Никульшиной и не знает, где она находится.
Комментариями правоохранительных органов РИА Новости не располагает.
Девушку уже дважды задерживали с начала лета. Последний раз ей назначили арест в 15 суток за неповиновение полиции. В рапорте правоохранителей говорилось о возможном готовящемся срыве футбольных соревнований Евро-2020, проходящих с 11 июня по 11 июля в 11 разных городах, в том числе в Санкт-Петербурге.
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В начале же мая Никульшину тоже в Москве задерживали за неповиновение полиции, в итоге она получила по решению суда пять суток ареста.
Никульшина стала известна в 2018 году после акции Pussy Riot во время финала чемпионата мира по футболу. В финальном матче три девушки и молодой человек выбежали в полицейской форме на поле стадиона "Лужники". Тогда суд признал их виновными в "Нарушении правил поведения зрителей на официальных спортивных соревнованиях" и в "Незаконном ношении полицейской формы", назначив им административные аресты и небольшие штрафы.
 
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