https://ria.ru/20210702/narody-1739612031.html
"Оппозиционная платформа" оспорит закон о коренных народах Украины
"Оппозиционная платформа" оспорит закон о коренных народах Украины - РИА Новости, 02.07.2021
"Оппозиционная платформа" оспорит закон о коренных народах Украины
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратится в Конституционный суд Украины, чтобы оспорить закон "о коренных народах", так как он усиливает... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:22
2021-07-02T15:22
2021-07-02T15:22
юрий бойко
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратится в Конституционный суд Украины, чтобы оспорить закон "о коренных народах", так как он усиливает раскол в обществе, заявил в пятницу сопредседатель партии Юрий Бойко.Ранее Верховная рада Украины окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма, - крымские татары, караимы и крымчаки. Закон был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским, в Раде его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент."В прикладном плане это абсолютно пустой закон, но при этом он сеет раскол в обществе. Русские, венгры, румыны идругие национальности, которые родились и живут на Украине, получили моральную пощечину. Им как бы намекают, что они бесправные национальные меньшинства… Естественно, мы обратимся в Конституционный суд, поскольку данный закон нарушает права граждан. "Оппозиционная платформа" будет добиваться его отмены", - цитирует слова Бойко сайт партии в пятницу.Он также призвал парламент заняться рассмотрением актуальных вопросов."Мы призываем Верховную раду прекратить заниматься вредительством и перейти к рассмотрению законов, которые реально направлены на улучшение жизни людей", – резюмировал политик.Согласно тексту закона, коренной народ Украины - это коренная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению русские, венгры и ряд других народов коренными считаться не могут.
https://ria.ru/20210702/krym-1739525664.html
https://ria.ru/20210630/putin-1739197763.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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юрий бойко, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире
"Оппозиционная платформа" оспорит закон о коренных народах Украины
"Оппозиционная платформа" оспорит закон "о коренных народах" Украины в КС страны
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости.
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратится в Конституционный суд Украины
, чтобы оспорить закон "о коренных народах", так как он усиливает раскол в обществе, заявил в пятницу сопредседатель партии Юрий Бойко
.
Ранее Верховная рада
Украины окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма, - крымские татары, караимы и крымчаки. Закон был инициирован президентом Украины Владимиром Зеленским
, в Раде его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать президент.
"В прикладном плане это абсолютно пустой закон, но при этом он сеет раскол в обществе. Русские, венгры, румыны идругие национальности, которые родились и живут на Украине, получили моральную пощечину. Им как бы намекают, что они бесправные национальные меньшинства… Естественно, мы обратимся в Конституционный суд, поскольку данный закон нарушает права граждан. "Оппозиционная платформа" будет добиваться его отмены", - цитирует слова Бойко сайт партии в пятницу.
Он также призвал парламент заняться рассмотрением актуальных вопросов.
"Мы призываем Верховную раду прекратить заниматься вредительством и перейти к рассмотрению законов, которые реально направлены на улучшение жизни людей", – резюмировал политик.
Согласно тексту закона, коренной народ Украины - это коренная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины. По этому определению русские, венгры и ряд других народов коренными считаться не могут.