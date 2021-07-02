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Распространение коронавируса
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В России выдвинули свою версию начала пандемии коронавируса
В России выдвинули свою версию начала пандемии коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
В России выдвинули свою версию начала пандемии коронавируса
Наиболее вероятно, что первое заражение коронавирусом произошло в середине ноября 2019 года. Таким мнением с "Известиями" поделился биоинформатик и старший... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:10
2021-07-02T11:51
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
китай
ухань
в мире
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Наиболее вероятно, что первое заражение коронавирусом произошло в середине ноября 2019 года. Таким мнением с "Известиями" поделился биоинформатик и старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН Александр Панчин.По его словам, эпидемия началась не с уханьского рынка — он, скорее всего, стал центром суперраспространения инфекции.Эксперт предположил, что какой-то человек мог продавать летучих мышей на одном рынке, однако потом отправился в Ухань. Кроме того, это мог быть какой-нибудь "любитель полазить по пещерам", который привез COVID-19 с собой из отпуска.Он уверен, что в ближайшие несколько лет ученые смогут найти природный источник вируса. Если же у сотрудников Уханьского института обнаружат антитела в их ранних анализах, то это станет доказательством утечки. Однако, как отметили в ВОЗ и Китае, результат исследований был отрицательный, заключил биоинформатик.Ранее вирусолог Даниэль Андерсон, до ноября 2019 года работавшая в лаборатории Института вирусологии в Ухане, не стала исключать версию об утечки SARS-CoV-2 из лаборатории. Она допустила сценарий, при котором ученый мог неосознанно заразиться в процессе работы, а затем непреднамеренно инфицировать других. Вместе с тем Андерсон оценила вероятность этого как чрезвычайно незначительную.
https://ria.ru/20210702/otlichiya-1739525528.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, китай, ухань, в мире
В России выдвинули свою версию начала пандемии коронавируса
10:10 02.07.2021 (обновлено: 11:51 02.07.2021)
 
© AP Photo / Ng Han GuanПродавец на рынке в Ухани, КНР
Продавец на рынке в Ухани, КНР - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© AP Photo / Ng Han Guan

Сотрудник РАН Панчин заявил, что первое заражение коронавирусом произошло в ноябре 2019 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Наиболее вероятно, что первое заражение коронавирусом произошло в середине ноября 2019 года. Таким мнением с "Известиями" поделился биоинформатик и старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН Александр Панчин.
По его словам, эпидемия началась не с уханьского рынка — он, скорее всего, стал центром суперраспространения инфекции.
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Эксперт предположил, что какой-то человек мог продавать летучих мышей на одном рынке, однако потом отправился в Ухань. Кроме того, это мог быть какой-нибудь "любитель полазить по пещерам", который привез COVID-19 с собой из отпуска.

"Мы не знаем, где произошло первое заражение. Оно могло произойти в любой точке мира, откуда можно добраться до Уханя за несколько дней", — рассказал Панчин.

Он уверен, что в ближайшие несколько лет ученые смогут найти природный источник вируса. Если же у сотрудников Уханьского института обнаружат антитела в их ранних анализах, то это станет доказательством утечки. Однако, как отметили в ВОЗ и Китае, результат исследований был отрицательный, заключил биоинформатик.
Ранее вирусолог Даниэль Андерсон, до ноября 2019 года работавшая в лаборатории Института вирусологии в Ухане, не стала исключать версию об утечки SARS-CoV-2 из лаборатории. Она допустила сценарий, при котором ученый мог неосознанно заразиться в процессе работы, а затем непреднамеренно инфицировать других. Вместе с тем Андерсон оценила вероятность этого как чрезвычайно незначительную.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российская академия наукКитайУханьВ мире
 
 
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