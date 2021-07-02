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В Москве количество осветительных приборов за десять лет выросло вдвое
В Москве количество осветительных приборов за десять лет выросло вдвое - РИА Новости, 02.07.2021
В Москве количество осветительных приборов за десять лет выросло вдвое
Количество осветительных приборов в Москве за 10 лет выросло в два раза, сообщил глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:26
2021-07-02T14:26
москва сегодня: мегаполис для жизни
московский урбанистический форум 2021
москва
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество осветительных приборов в Москве за 10 лет выросло в два раза, сообщил глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов."Освещенность улиц за 10 лет выросла кратно. Количество осветительных приборов с 2010 года выросло почти в два раза", - сказал Торсунов в рамках Московского урбанистического форума.Он отметил, что при этом энергопотребление наружного освещения снизилось почти на 30%.
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московский урбанистический форум 2021, москва, общество
В Москве количество осветительных приборов за десять лет выросло вдвое
14:26 02.07.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы протирает плафон фонаря наружного освещения на Пречистенской набережной в Москве
Сотрудник коммунальной службы протирает плафон фонаря наружного освещения на Пречистенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Москве количество осветительных приборов за десять лет выросло вдвое

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество осветительных приборов в Москве за 10 лет выросло в два раза, сообщил глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов.
"Освещенность улиц за 10 лет выросла кратно. Количество осветительных приборов с 2010 года выросло почти в два раза", - сказал Торсунов в рамках Московского урбанистического форума.
Он отметил, что при этом энергопотребление наружного освещения снизилось почти на 30%.
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