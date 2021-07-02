https://ria.ru/20210702/moskva-1739595437.html

В Москве количество осветительных приборов за десять лет выросло вдвое

В Москве количество осветительных приборов за десять лет выросло вдвое - РИА Новости, 02.07.2021

В Москве количество осветительных приборов за десять лет выросло вдвое

Количество осветительных приборов в Москве за 10 лет выросло в два раза, сообщил глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:26

2021-07-02T14:26

2021-07-02T14:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

московский урбанистический форум 2021

москва

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Количество осветительных приборов в Москве за 10 лет выросло в два раза, сообщил глава столичного департамента ЖКХ Вячеслав Торсунов."Освещенность улиц за 10 лет выросла кратно. Количество осветительных приборов с 2010 года выросло почти в два раза", - сказал Торсунов в рамках Московского урбанистического форума.Он отметил, что при этом энергопотребление наружного освещения снизилось почти на 30%.

https://realty.ria.ru/20210702/prud-1739589249.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, москва, общество