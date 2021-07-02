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Москвичей не будут штрафовать за отказ от раздельного сбора мусора
Москвичей не будут штрафовать за отказ от раздельного сбора мусора - РИА Новости, 02.07.2021
Москвичей не будут штрафовать за отказ от раздельного сбора мусора
Власти Москвы не будут вводить штрафы для жителей за отказ от раздельного сбора мусора, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:20
2021-07-02T13:20
2021-07-02T13:20
россия
городское хозяйство москвы
жкх
петр бирюков
москва
мусор
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Власти Москвы не будут вводить штрафы для жителей за отказ от раздельного сбора мусора, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что в 2019 году москвичи собрали 425 тысяч тонн вторичного сырья, в 2020 году - 850 тысяч, а за неполные пять месяцев этого года - около 500 тысяч тонн вторичного сырья."В отличие от других столиц мира мы не пошли на меры, чтобы побуждать москвичей к такой работе через штрафы. Мы этого не делали, не делаем и не будем делать", - сказал Бирюков на панельной дискуссии Московского урбанистического форума.По его словам, методы разъяснительной работы и информационной деятельности помогают решать эти вопросы вместе с москвичами.
https://realty.ria.ru/20210618/musor-1737410122.html
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россия, городское хозяйство москвы, жкх, петр бирюков, москва, мусор, общество
Москвичей не будут штрафовать за отказ от раздельного сбора мусора
Петр Бирюков заявил, что москвичей не будут штрафовать за отказ от раздельного сбора мусора