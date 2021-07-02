Обновленная ипотека поддержит рынок новостроек в Москве, заявил Бочкарев
10:02 02.07.2021 (обновлено: 10:06 02.07.2021)
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев во время пресс-конференции на тему: "Город, удобный для людей – приоритет Департамента строительства города Москвы". 29 октября 2018
Заммэра Бочкарев заявил, что обновленная ипотека поддержит рынок новостроек в Москве
МОСКВА, 2 июл - РИА Недвижимость. Ипотечные программы с господдержкой даже в обновленном виде позволят поддержать рынок новостроек в Москве, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Московского урбанистического форума заммэра города по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
Он подчеркнул, что запуск льготной ипотеки на новостройки в прошлом году был великолепнейшим инструментом для поддержания строительной отрасли, стимулировавшим спрос на жилье.
"От 15% до 20% спроса на новостройки в Москве были подстегнуты ипотекой с господдержкой. Но, конечно, сложно было ожидать, что буквально за два-три месяца ситуация с предложением на рынке жилья улучшится. Более длинные программы по времени (льготная и семейная ипотека - ред.) позволят строительной отрасли Москвы отреагировать на повышенный спрос, активнее включиться в создание новых проектов. Таким образом, предложение на рынке значительно увеличится. Мы видим, что участники рынка это подтверждают", - сказал он.
Правительство России 30 июня утвердило расширение программы "Семейная ипотека" и продление программы "Льготная ипотека" еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.