https://ria.ru/20210702/moskva-1739534332.html

Обновленная ипотека поддержит рынок новостроек в Москве, заявил Бочкарев

Обновленная ипотека поддержит рынок новостроек в Москве, заявил Бочкарев - РИА Новости, 02.07.2021

Обновленная ипотека поддержит рынок новостроек в Москве, заявил Бочкарев

Ипотечные программы с господдержкой даже в обновленном виде позволят поддержать рынок новостроек в Москве, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Московского... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T10:02

2021-07-02T10:02

2021-07-02T10:06

muf 2021

московский урбанистический форум 2021

россия

ипотека

стройкомплекс москвы

андрей бочкарев

москва

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МОСКВА, 2 июл - РИА Недвижимость. Ипотечные программы с господдержкой даже в обновленном виде позволят поддержать рынок новостроек в Москве, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Московского урбанистического форума заммэра города по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.Он подчеркнул, что запуск льготной ипотеки на новостройки в прошлом году был великолепнейшим инструментом для поддержания строительной отрасли, стимулировавшим спрос на жилье.Правительство России 30 июня утвердило расширение программы "Семейная ипотека" и продление программы "Льготная ипотека" еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.

https://ria.ru/20210701/karkas-1739407157.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский урбанистический форум 2021, россия, ипотека, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва