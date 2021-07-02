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Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
MUF 2021
https://ria.ru/20210702/moskva-1739534332.html
Обновленная ипотека поддержит рынок новостроек в Москве, заявил Бочкарев
Обновленная ипотека поддержит рынок новостроек в Москве, заявил Бочкарев - РИА Новости, 02.07.2021
Обновленная ипотека поддержит рынок новостроек в Москве, заявил Бочкарев
Ипотечные программы с господдержкой даже в обновленном виде позволят поддержать рынок новостроек в Москве, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Московского... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T10:02
2021-07-02T10:06
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московский урбанистический форум 2021
россия
ипотека
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 2 июл - РИА Недвижимость. Ипотечные программы с господдержкой даже в обновленном виде позволят поддержать рынок новостроек в Москве, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Московского урбанистического форума заммэра города по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.Он подчеркнул, что запуск льготной ипотеки на новостройки в прошлом году был великолепнейшим инструментом для поддержания строительной отрасли, стимулировавшим спрос на жилье.Правительство России 30 июня утвердило расширение программы "Семейная ипотека" и продление программы "Льготная ипотека" еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.
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московский урбанистический форум 2021, россия, ипотека, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва
Обновленная ипотека поддержит рынок новостроек в Москве, заявил Бочкарев
10:02 02.07.2021 (обновлено: 10:06 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкРуководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев во время пресс-конференции на тему: "Город, удобный для людей – приоритет Департамента строительства города Москвы". 29 октября 2018
Руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев во время пресс-конференции на тему: Город, удобный для людей – приоритет Департамента строительства города Москвы. 29 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Заммэра Бочкарев заявил, что обновленная ипотека поддержит рынок новостроек в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Недвижимость. Ипотечные программы с господдержкой даже в обновленном виде позволят поддержать рынок новостроек в Москве, заявил РИА Недвижимость в кулуарах Московского урбанистического форума заммэра города по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарёв.
Он подчеркнул, что запуск льготной ипотеки на новостройки в прошлом году был великолепнейшим инструментом для поддержания строительной отрасли, стимулировавшим спрос на жилье.
"От 15% до 20% спроса на новостройки в Москве были подстегнуты ипотекой с господдержкой. Но, конечно, сложно было ожидать, что буквально за два-три месяца ситуация с предложением на рынке жилья улучшится. Более длинные программы по времени (льготная и семейная ипотека - ред.) позволят строительной отрасли Москвы отреагировать на повышенный спрос, активнее включиться в создание новых проектов. Таким образом, предложение на рынке значительно увеличится. Мы видим, что участники рынка это подтверждают", - сказал он.
Правительство России 30 июня утвердило расширение программы "Семейная ипотека" и продление программы "Льготная ипотека" еще на один год. Льготная ипотечная программа, которая была запущена в 2020 году как одна из мер поддержки граждан и строительной отрасли, продлена до 1 июля 2022 года. Купить жилье в новостройке в ее рамках можно будет по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов – 3 миллиона рублей. Первоначальный взнос, как и прежде, должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 14:05
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MUF 2021Московский урбанистический форум 2021РоссияИпотекаСтройкомплекс МосквыАндрей БочкаревМосква
 
 
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