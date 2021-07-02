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В Ростовской области мужчина и его сын утонули в море
В Ростовской области мужчина и его сын утонули в море - РИА Новости, 02.07.2021
В Ростовской области мужчина и его сын утонули в море
Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его 15-летнего сына, утонувших на Павло-Очаковской косе (Азовское море) в Ростовской области, сообщил... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T16:01
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россия
азовское море
следственный комитет россии (ск рф)
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его 15-летнего сына, утонувших на Павло-Очаковской косе (Азовское море) в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.По данным следствия, 30 июня мужчина вместе со своим сыном приехали на берег Азовского моря, чтобы искупаться. Во время купания они скрылись под водой. Спустя некоторое время спасатели обнаружили тело мужчины, а в пятницу - тело 15-летнего подростка."В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины и его сына", - сказал представитель ведомства.С наступлением жары в Ростовской области участились случаи гибели людей на воде. По данным следователей, основными причинами являются неумение плавать, употребление спиртного, нарушения правил поведения на воде и купание в необорудованных водоемах. СК призывает граждан соблюдать правила поведения при купании в водоемах.
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россия
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россия, азовское море, следственный комитет россии (ск рф), ростовская область, происшествия
В Ростовской области мужчина и его сын утонули в море
16:01 02.07.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБерег Азовского моря
Берег Азовского моря - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

В Ростовской области мужчина и его сын утонули в Азовском море

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июл - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины и его 15-летнего сына, утонувших на Павло-Очаковской косе (Азовское море) в Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
По данным следствия, 30 июня мужчина вместе со своим сыном приехали на берег Азовского моря, чтобы искупаться. Во время купания они скрылись под водой. Спустя некоторое время спасатели обнаружили тело мужчины, а в пятницу - тело 15-летнего подростка.
"В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства гибели мужчины и его сына", - сказал представитель ведомства.
С наступлением жары в Ростовской области участились случаи гибели людей на воде. По данным следователей, основными причинами являются неумение плавать, употребление спиртного, нарушения правил поведения на воде и купание в необорудованных водоемах. СК призывает граждан соблюдать правила поведения при купании в водоемах.
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РоссияАзовское мореСледственный комитет России (СК РФ)Ростовская областьПроисшествия
 
 
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