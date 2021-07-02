https://ria.ru/20210702/monokoleso-1739548499.html
В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело
В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 02.07.2021
В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина на моноколесе сбил ребенка в Петербурге, сообщает в пятницу городское управление СК РФ. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:14
2021-07-02T11:14
2021-07-02T11:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
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С -ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина на моноколесе сбил ребенка в Петербурге, сообщает в пятницу городское управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения", - сказано в релизе.По данным следствия, подозреваемый сбил 4-летнего мальчика вечером 30 июня во время езды на электрическом моноколесе на улице Пограничника Гарькавого.Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Лишение свободы ему не грозит, максимум - штраф или исправительные работы.В середине июня МВД России впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств: с начала года число аварий по всей стране выросло почти втрое, до 112 (и это только попавшие в официальную статистику).Больше всего таких ЧП зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге, с начала года в них два человека погибли, 119 были ранены.В настоящее время правовой статус подобных средств не определен, соответствующие законопроекты разрабатывает Минтранс РФ.
https://ria.ru/20210701/elektrosamokaty-1739373476.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело
В Петербурге мужчина на моноколесе сбил ребенка, возбуждено уголовное дело
С -ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости.
Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина на моноколесе сбил ребенка в Петербурге, сообщает в пятницу городское управление СК РФ
.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения", - сказано в релизе.
По данным следствия, подозреваемый сбил 4-летнего мальчика вечером 30 июня во время езды на электрическом моноколесе на улице Пограничника Гарькавого.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Лишение свободы ему не грозит, максимум - штраф или исправительные работы.
В середине июня МВД России впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств: с начала года число аварий по всей стране выросло почти втрое, до 112 (и это только попавшие в официальную статистику).
Больше всего таких ЧП зарегистрировано в Москве
и Санкт-Петербурге
, с начала года в них два человека погибли, 119 были ранены.
В настоящее время правовой статус подобных средств не определен, соответствующие законопроекты разрабатывает Минтранс РФ.