Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/monokoleso-1739548499.html
В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело
В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 02.07.2021
В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина на моноколесе сбил ребенка в Петербурге, сообщает в пятницу городское управление СК РФ. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:14
2021-07-02T11:14
россия
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
С -ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина на моноколесе сбил ребенка в Петербурге, сообщает в пятницу городское управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения", - сказано в релизе.По данным следствия, подозреваемый сбил 4-летнего мальчика вечером 30 июня во время езды на электрическом моноколесе на улице Пограничника Гарькавого.Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Лишение свободы ему не грозит, максимум - штраф или исправительные работы.В середине июня МВД России впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств: с начала года число аварий по всей стране выросло почти втрое, до 112 (и это только попавшие в официальную статистику).Больше всего таких ЧП зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге, с начала года в них два человека погибли, 119 были ранены.В настоящее время правовой статус подобных средств не определен, соответствующие законопроекты разрабатывает Минтранс РФ.
https://ria.ru/20210701/elektrosamokaty-1739373476.html
https://ria.ru/20200918/samokat-1577437441.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело
11:14 02.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

В Петербурге мужчина на моноколесе сбил ребенка, возбуждено уголовное дело

Читать ria.ru в
С -ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина на моноколесе сбил ребенка в Петербурге, сообщает в пятницу городское управление СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения", - сказано в релизе.
Кадры столкновения двух девушек на электросамокатах
1 июля, 11:39
В Петербурге две девушки на электросамокатах врезались друг в друга
По данным следствия, подозреваемый сбил 4-летнего мальчика вечером 30 июня во время езды на электрическом моноколесе на улице Пограничника Гарькавого.
Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Лишение свободы ему не грозит, максимум - штраф или исправительные работы.
Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября 2020, 13:01
Миронов предложил регулировать передвижение на самокатах и моноколесах
В середине июня МВД России впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств: с начала года число аварий по всей стране выросло почти втрое, до 112 (и это только попавшие в официальную статистику).
Больше всего таких ЧП зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге, с начала года в них два человека погибли, 119 были ранены.
В настоящее время правовой статус подобных средств не определен, соответствующие законопроекты разрабатывает Минтранс РФ.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
Лента новостейМолния