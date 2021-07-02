https://ria.ru/20210702/monokoleso-1739548499.html

В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело

В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 02.07.2021

В Петербурге мужчина сбил ребенка моноколесом, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина на моноколесе сбил ребенка в Петербурге, сообщает в пятницу городское управление СК РФ. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:14

2021-07-02T11:14

2021-07-02T11:14

россия

следственный комитет россии (ск рф)

санкт-петербург

происшествия

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С -ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после того, как мужчина на моноколесе сбил ребенка в Петербурге, сообщает в пятницу городское управление СК РФ."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) в отношении мужчины 1992 года рождения", - сказано в релизе.По данным следствия, подозреваемый сбил 4-летнего мальчика вечером 30 июня во время езды на электрическом моноколесе на улице Пограничника Гарькавого.Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения. Лишение свободы ему не грозит, максимум - штраф или исправительные работы.В середине июня МВД России впервые обнародовало статистику ДТП с участием электросамокатов, моноколес и других подобных средств: с начала года число аварий по всей стране выросло почти втрое, до 112 (и это только попавшие в официальную статистику).Больше всего таких ЧП зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге, с начала года в них два человека погибли, 119 были ранены.В настоящее время правовой статус подобных средств не определен, соответствующие законопроекты разрабатывает Минтранс РФ.

https://ria.ru/20210701/elektrosamokaty-1739373476.html

https://ria.ru/20200918/samokat-1577437441.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия