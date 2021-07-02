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На МКС доставили оборудование для съемки первого фильма в космосе
На МКС доставили оборудование для съемки первого фильма в космосе - РИА Новости, 02.07.2021
На МКС доставили оборудование для съемки первого фильма в космосе
Грузовой корабль "Прогресс МС-17", причаливший в пятницу к Международной космической станции (МКС), доставил оборудование для съемки фильма "Вызов", который... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T04:44
2021-07-02T04:44
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-17", причаливший в пятницу к Международной космической станции (МКС), доставил оборудование для съемки фильма "Вызов", который станет первой художественной картиной, снятой в космосе, следует из материалов Роскосмоса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.Грузовик был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 30 июня.В материалах отмечается, что "Прогресс МС-17" привёз на МКС оборудование для съемки фильма "Вызов" массой 13,75 килограмма. Не уточняется, что именно входит в состав доставленного оборудования.Как сообщалось ранее, 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участники 66-й экспедиции: космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
На МКС доставили оборудование для съемки первого фильма в космосе
04:44 02.07.2021
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Фото : Роскосмос

"Прогресс" доставил на МКС оборудование для съемки первого фильма в космосе

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-17", причаливший в пятницу к Международной космической станции (МКС), доставил оборудование для съемки фильма "Вызов", который станет первой художественной картиной, снятой в космосе, следует из материалов Роскосмоса, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Грузовик был запущен с космодрома Байконур ракетой-носителем "Союз-2.1а" 30 июня.
В материалах отмечается, что "Прогресс МС-17" привёз на МКС оборудование для съемки фильма "Вызов" массой 13,75 килограмма. Не уточняется, что именно входит в состав доставленного оборудования.
Как сообщалось ранее, 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участники 66-й экспедиции: космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки анонсированного "Роскосмосом" и Первым каналом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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