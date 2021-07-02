В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину
06:57 02.07.2021 (обновлено: 07:39 02.07.2021)
В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину с просьбой уволить худрука театра
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину, которая написала письмо главе государства Владимиру Путину, могут использовать в корыстных целях, заявила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.
Письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной на имя президента было опубликовано несколько дней назад в издании "Аргументы недели". В своем обращении актриса просит уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. По ее словам, если этого не сделать, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний".
"Нам странно читать в публичном пространстве подобные высказывания Татьяны Васильевны о театре, президентом которого она и является. Нам неизвестно, кто и что рассказывает актрисе. И мы не исключаем, что 87-летней Татьяной Васильевной манипулирует круг лиц, которые используют народную артистку в своих весьма корыстных интересах", - написала Мусина-Пушкина на своей странице в Facebook.
По ее словам, в МХАТе не видели письмо Дорониной и не знают, было ли оно направлено Путину. Однако там предполагают, что написано оно было в первую очередь для публикации в СМИ.
"В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра - тем более что министерство культуры РФ в новом уставе четко прописало обязанности президента, за которые ей выплачивается зарплата из государственного бюджета", - добавила Мусина-Пушкина.
Она также заявила, что Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.
В 2019 году ряд деятелей искусств уже написали главе государства открытое письмо, в котором раскритиковали работу Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину.
Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы".
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