https://ria.ru/20210702/mkhat-1739519901.html

В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину

В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину - РИА Новости, 02.07.2021

В МХАТе прокомментировали письмо Дорониной к Путину

Президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину, которая написала письмо главе государства Владимиру Путину, могут использовать в корыстных целях, заявила... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T06:57

2021-07-02T06:57

2021-07-02T07:39

культура

россия

мхат имени м. горького

татьяна доронина

владимир путин

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президента МХАТ имени Горького Татьяну Доронину, которая написала письмо главе государства Владимиру Путину, могут использовать в корыстных целях, заявила пресс-секретарь театра Виктория Мусина-Пушкина.Письмо народной артистки СССР и президента МХАТа Татьяны Дорониной на имя президента было опубликовано несколько дней назад в издании "Аргументы недели". В своем обращении актриса просит уволить действующего худрука театра Эдуарда Боякова. По ее словам, если этого не сделать, то от МХАТа "не останется даже и воспоминаний". По ее словам, в МХАТе не видели письмо Дорониной и не знают, было ли оно направлено Путину. Однако там предполагают, что написано оно было в первую очередь для публикации в СМИ."В противном случае Татьяна Васильевна давно бы приехала в театр, который живет в невероятном ритме премьер, гастролей, событий и мероприятий, и давно приступила бы к своим обязанностям президента театра - тем более что министерство культуры РФ в новом уставе четко прописало обязанности президента, за которые ей выплачивается зарплата из государственного бюджета", - добавила Мусина-Пушкина.Она также заявила, что Доронина не появляется в театре и не видела ни одной премьеры.В 2019 году ряд деятелей искусств уже написали главе государства открытое письмо, в котором раскритиковали работу Эдуарда Боякова и потребовали вернуть к руководству Доронину.Руководство и артисты МХАТа опубликовали свои ответы на письмо деятелей культуры, в которых поддержали Боякова и попросили президента "защитить МХАТ от агрессивной кампании клеветы".

https://ria.ru/20210611/buzova-1736641020.html

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россия, мхат имени м. горького, татьяна доронина, владимир путин