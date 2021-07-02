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Путин подписал закон о проверках мигрантов на инфекционные болезни и ВИЧ
Путин подписал закон о проверках мигрантов на инфекционные болезни и ВИЧ - РИА Новости, 02.07.2021
Путин подписал закон о проверках мигрантов на инфекционные болезни и ВИЧ
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:33
2021-07-02T18:33
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Законом предусматривается создание, эксплуатация и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, обеспечивающей получение информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в РФ, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.Согласно закону, освидетельствование проводится в медицинских организациях, находящихся на территории РФ. Кроме этого, на высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ возлагается обязанность по установлению перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого медицинского освидетельствования.Также, согласно документу, может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если иностранный гражданин является потребителем наркотических или психотропных средств, у него есть одно из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также если у него нет сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ.
https://ria.ru/20210701/putin-1739381492.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, общество
Путин подписал закон о проверках мигрантов на инфекционные болезни и ВИЧ
18:33 02.07.2021
 
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© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин подписал закон о реестре с итогами проверок мигрантов на инфекционные болезни и ВИЧ

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра результатов медосмотров трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусматривается создание, эксплуатация и развитие Роспотребнадзором федеральной государственной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера, обеспечивающей получение информации, характеризующей санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.
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Изначально законопроектом предлагалось, что иностранные граждане и лица без гражданства, которые хотят получить вид на жительство, разрешение на работу или трудовой патент в РФ, должны проходить медосмотры в государственном или муниципальном учреждении. Однако ко второму чтению были внесены уточняющие поправки о том, что иностранный гражданин для получения разрешения на проживание или вида на жительство должен пройти медосвидетельствование на наличие или отсутствие факта употребления им наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции.
Согласно закону, освидетельствование проводится в медицинских организациях, находящихся на территории РФ. Кроме этого, на высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ возлагается обязанность по установлению перечня медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого медицинского освидетельствования.
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Также, согласно документу, может быть отказано в выдаче разрешения на временное проживание в России, а также вида на жительство, если иностранный гражданин является потребителем наркотических или психотропных средств, у него есть одно из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а также если у него нет сертификата об отсутствии заболевания, вызываемого ВИЧ.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Владимир ПутинОбщество
 
 
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