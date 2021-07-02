В МИД прокомментировали вывод американских войск из Афганистана
14:06 02.07.2021 (обновлено: 14:10 02.07.2021)
В МИД заявили, что вывод войск США из Афганистана нельзя превращать в передислокацию НАТО
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Процесс вывода войск США из Афганистана не должен превратиться в передислокацию инфраструктуры США и НАТО в страны Центральной Азии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Этот процесс, кстати, не может и не должен превратиться в передислокацию объектов военной инфраструктуры США и НАТО в соседние с ИРА страны, особенно в Центральную Азию. Такой сигнал нами уже направлен Вашингтону на различных уровнях, надеюсь, он будет услышан", - сказал Кабулов.
Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками.
США и союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие в исламской республике. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
"Единственным возможным выходом из сложившегося тупика считаем создание нового Коалиционного правительства с участием представителей всех крупнейших этно-политических сил страны, включая движение "Талибан"*. Но договариваться должны сами афганские стороны", - сказал Кабулов.
По его словам, "международное сообщество будет оказывать соответствующее содействие, раз у афганцев пока не получается, но окончательное решение о конфигурации и параметрах будущей структуры власти принимать им самим".
"Полагаем, что к осени, когда в лагере боевиков поутихнут "горячие головы", вновь возникнет благоприятный момент для запуска переговорного процесса", - добавил высокопоставленный дипломат.
"Продолжаем совместную работу и в формате расширенной "тройки" с участием России, США, Китая и Пакистана. Не исключаем созыва его очередного раунда в недалекой перспективе. Кроме того, держим в уме возможность организации очередного заседания Московского формата, который, как известно, объединяет все страны региона вокруг Афганистана, а также США", - сказал Кабулов.
По его словам, "подключение механизмов ООН, в частности, Совета Безопасности, на наш взгляд, целесообразно на более позднем этапе – когда афганские стороны уже выйдут на подписание мирного соглашения".