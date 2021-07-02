Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210702/mid-1739590476.html
В МИД прокомментировали вывод американских войск из Афганистана
В МИД прокомментировали вывод американских войск из Афганистана - РИА Новости, 02.07.2021
В МИД прокомментировали вывод американских войск из Афганистана
Процесс вывода войск США из Афганистана не должен превратиться в передислокацию инфраструктуры США и НАТО в страны Центральной Азии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:06
2021-07-02T14:10
азия
талибан
оон
россия
замир кабулов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
афганистан
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_0:309:3071:2036_1920x0_80_0_0_6eac5465adf65e14ccb0e3dbd9f03cab.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Процесс вывода войск США из Афганистана не должен превратиться в передислокацию инфраструктуры США и НАТО в страны Центральной Азии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Этот процесс, кстати, не может и не должен превратиться в передислокацию объектов военной инфраструктуры США и НАТО в соседние с ИРА страны, особенно в Центральную Азию. Такой сигнал нами уже направлен Вашингтону на различных уровнях, надеюсь, он будет услышан", - сказал Кабулов.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками.США и союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие в исламской республике. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка"."Единственным возможным выходом из сложившегося тупика считаем создание нового Коалиционного правительства с участием представителей всех крупнейших этно-политических сил страны, включая движение "Талибан"*. Но договариваться должны сами афганские стороны", - сказал Кабулов.По его словам, "международное сообщество будет оказывать соответствующее содействие, раз у афганцев пока не получается, но окончательное решение о конфигурации и параметрах будущей структуры власти принимать им самим"."Полагаем, что к осени, когда в лагере боевиков поутихнут "горячие головы", вновь возникнет благоприятный момент для запуска переговорного процесса", - добавил высокопоставленный дипломат.РФ не исключает созыва очередного раунда переговоров по Афганистану в формате "расширенной тройки" (РФ, США, Китай и Пакистан) в обозримой перспективе, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов."Продолжаем совместную работу и в формате расширенной "тройки" с участием России, США, Китая и Пакистана. Не исключаем созыва его очередного раунда в недалекой перспективе. Кроме того, держим в уме возможность организации очередного заседания Московского формата, который, как известно, объединяет все страны региона вокруг Афганистана, а также США", - сказал Кабулов.По его словам, "подключение механизмов ООН, в частности, Совета Безопасности, на наш взгляд, целесообразно на более позднем этапе – когда афганские стороны уже выйдут на подписание мирного соглашения".
https://ria.ru/20210625/afganistan-1738520741.html
https://ria.ru/20210702/lavrov-1739583370.html
https://ria.ru/20210531/nato-1734970316.html
https://ria.ru/20210629/afganistan-1739003721.html
азия
россия
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729108846_491:251:2888:2048_1920x0_80_0_0_bf03fd918722823aa6e2cd8c6f08f81d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
азия, талибан, оон, россия, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, афганистан, сша, в мире
В МИД прокомментировали вывод американских войск из Афганистана
14:06 02.07.2021 (обновлено: 14:10 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

В МИД заявили, что вывод войск США из Афганистана нельзя превращать в передислокацию НАТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Процесс вывода войск США из Афганистана не должен превратиться в передислокацию инфраструктуры США и НАТО в страны Центральной Азии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.
"Этот процесс, кстати, не может и не должен превратиться в передислокацию объектов военной инфраструктуры США и НАТО в соседние с ИРА страны, особенно в Центральную Азию. Такой сигнал нами уже направлен Вашингтону на различных уровнях, надеюсь, он будет услышан", - сказал Кабулов.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
25 июня, 00:56
AP раскрыло подробности вывода военных США из Афганистана
Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками.
США и союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие в исламской республике. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 13:39
"Нас это волнует". Лавров отреагировал на усиление ИГ* в Афганистане
"Единственным возможным выходом из сложившегося тупика считаем создание нового Коалиционного правительства с участием представителей всех крупнейших этно-политических сил страны, включая движение "Талибан"*. Но договариваться должны сами афганские стороны", - сказал Кабулов.
По его словам, "международное сообщество будет оказывать соответствующее содействие, раз у афганцев пока не получается, но окончательное решение о конфигурации и параметрах будущей структуры власти принимать им самим".
"Полагаем, что к осени, когда в лагере боевиков поутихнут "горячие головы", вновь возникнет благоприятный момент для запуска переговорного процесса", - добавил высокопоставленный дипломат.
РФ не исключает созыва очередного раунда переговоров по Афганистану в формате "расширенной тройки" (РФ, США, Китай и Пакистан) в обозримой перспективе, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 16:59
В НАТО рассказали о планах после вывода войск из Афганистана
"Продолжаем совместную работу и в формате расширенной "тройки" с участием России, США, Китая и Пакистана. Не исключаем созыва его очередного раунда в недалекой перспективе. Кроме того, держим в уме возможность организации очередного заседания Московского формата, который, как известно, объединяет все страны региона вокруг Афганистана, а также США", - сказал Кабулов.
По его словам, "подключение механизмов ООН, в частности, Совета Безопасности, на наш взгляд, целесообразно на более позднем этапе – когда афганские стороны уже выйдут на подписание мирного соглашения".
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 10:03
В МИД рассказали об итогах визита президента Афганистана в США
 
АзияТалибанООНРоссияЗамир КабуловМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОАфганистанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
Лента новостейМолния