https://ria.ru/20210702/mid-1739590476.html

В МИД прокомментировали вывод американских войск из Афганистана

В МИД прокомментировали вывод американских войск из Афганистана - РИА Новости, 02.07.2021

В МИД прокомментировали вывод американских войск из Афганистана

Процесс вывода войск США из Афганистана не должен превратиться в передислокацию инфраструктуры США и НАТО в страны Центральной Азии, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:06

2021-07-02T14:06

2021-07-02T14:10

азия

талибан

оон

россия

замир кабулов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

афганистан

сша

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Процесс вывода войск США из Афганистана не должен превратиться в передислокацию инфраструктуры США и НАТО в страны Центральной Азии, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов."Этот процесс, кстати, не может и не должен превратиться в передислокацию объектов военной инфраструктуры США и НАТО в соседние с ИРА страны, особенно в Центральную Азию. Такой сигнал нами уже направлен Вашингтону на различных уровнях, надеюсь, он будет услышан", - сказал Кабулов.Ранее администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками.США и союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года. В 2014 году Афганистан, США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие в исламской республике. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка"."Единственным возможным выходом из сложившегося тупика считаем создание нового Коалиционного правительства с участием представителей всех крупнейших этно-политических сил страны, включая движение "Талибан"*. Но договариваться должны сами афганские стороны", - сказал Кабулов.По его словам, "международное сообщество будет оказывать соответствующее содействие, раз у афганцев пока не получается, но окончательное решение о конфигурации и параметрах будущей структуры власти принимать им самим"."Полагаем, что к осени, когда в лагере боевиков поутихнут "горячие головы", вновь возникнет благоприятный момент для запуска переговорного процесса", - добавил высокопоставленный дипломат.РФ не исключает созыва очередного раунда переговоров по Афганистану в формате "расширенной тройки" (РФ, США, Китай и Пакистан) в обозримой перспективе, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии Замир Кабулов."Продолжаем совместную работу и в формате расширенной "тройки" с участием России, США, Китая и Пакистана. Не исключаем созыва его очередного раунда в недалекой перспективе. Кроме того, держим в уме возможность организации очередного заседания Московского формата, который, как известно, объединяет все страны региона вокруг Афганистана, а также США", - сказал Кабулов.По его словам, "подключение механизмов ООН, в частности, Совета Безопасности, на наш взгляд, целесообразно на более позднем этапе – когда афганские стороны уже выйдут на подписание мирного соглашения".

https://ria.ru/20210625/afganistan-1738520741.html

https://ria.ru/20210702/lavrov-1739583370.html

https://ria.ru/20210531/nato-1734970316.html

https://ria.ru/20210629/afganistan-1739003721.html

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азия, талибан, оон, россия, замир кабулов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, афганистан, сша, в мире