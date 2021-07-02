https://ria.ru/20210702/mgimo-1739564907.html

Декан МГИМО рассказал, как пандемия повлияла на поток студентов

Декан МГИМО рассказал, как пандемия повлияла на поток студентов - РИА Новости, 02.07.2021

Декан МГИМО рассказал, как пандемия повлияла на поток студентов

Большинство крупных российских университетов не отметили снижения потока студентов в прошлом году из-за введения дистанционного режима обучения, практически все РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:25

2021-07-02T12:25

2021-07-02T12:25

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Большинство крупных российских университетов не отметили снижения потока студентов в прошлом году из-за введения дистанционного режима обучения, практически все отмечают готовность приема иностранцев и признают необходимость возобновления очного формата работы с ними, сообщил член Общественной палаты РФ, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.По инициативе ОП РФ было проведено анкетирование проректоров по международному сотрудничеству ведущих российских вузов. Главным предметом исследования стало обучение иностранных студентов в условиях пандемии. Предлагалось оценить сложности в реализации двойных и совместных программ, возникшие в результате перехода на дистанционное обучение, готовность и необходимость принять иностранных студентов, возобновив для них очный формат занятий. В анкетировании приняли участие МГИМО, ВШЭ, Уральский федеральный университет, Балтийский университет, РУДН, Финансовый университет и МГУ."Мы спросили, сильно ли уменьшился поток студентов в прошлом году в связи с тем, что был введен дистанционный режим обучения для студентов. Сократился он в Высшей школе экономики и в Балтийском университете, остальные университеты ответили, что нет", - рассказал Сардарян на пресс-конференции "Обучение иностранных студентов в условиях пандемии", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Университеты, как отметил представитель МГИМО, не привязывают обучение иностранных учащихся к финансовым показателям. Связано это с тем, что доля экспорта образования пока не столь велика в экономическом значении для того или иного вуза."Когда мы задавали вопрос университетам, готовы ли вы принять иностранных студентов и возобновить для них очный формат обучения с нового учебного года, все университеты как один отвечают "да", - отметил Сардарян, добавив, что большая часть университетов справляется с борьбой против пандемии и проблем с принятием иностранцев возникнуть не должно.Большинство участвовавших в анкетировании вузов также поддержали право допуска иностранных студентов в Россию для возобновления очного обучения. ВШЭ, Уральский федеральный, Балтийский университеты и РУДН также признали трудности в реализации двойных и совместных программ в условиях пандемии и в связи с переходом на дистанционное обучение."Традиционная модель наших двойных программ может просесть, если мы два года подряд не будет отправлять студентов на учебу за рубеж, если не будем принимать студентов из наших университетов-партнеров", - добавил Сардарян.

https://na.ria.ru/20210701/minoborony-1739466742.html

https://ria.ru/20210125/vuz-1594478958.html

https://ria.ru/20210623/studenty-1738284027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, мгимо, общество