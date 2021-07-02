Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/mgimo-1739564907.html
Декан МГИМО рассказал, как пандемия повлияла на поток студентов
Декан МГИМО рассказал, как пандемия повлияла на поток студентов - РИА Новости, 02.07.2021
Декан МГИМО рассказал, как пандемия повлияла на поток студентов
Большинство крупных российских университетов не отметили снижения потока студентов в прошлом году из-за введения дистанционного режима обучения, практически все РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:25
2021-07-02T12:25
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
мгимо
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575231156_0:137:3156:1912_1920x0_80_0_0_26cbe7926d3a4f693f6935f0c1cd8fd9.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Большинство крупных российских университетов не отметили снижения потока студентов в прошлом году из-за введения дистанционного режима обучения, практически все отмечают готовность приема иностранцев и признают необходимость возобновления очного формата работы с ними, сообщил член Общественной палаты РФ, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.По инициативе ОП РФ было проведено анкетирование проректоров по международному сотрудничеству ведущих российских вузов. Главным предметом исследования стало обучение иностранных студентов в условиях пандемии. Предлагалось оценить сложности в реализации двойных и совместных программ, возникшие в результате перехода на дистанционное обучение, готовность и необходимость принять иностранных студентов, возобновив для них очный формат занятий. В анкетировании приняли участие МГИМО, ВШЭ, Уральский федеральный университет, Балтийский университет, РУДН, Финансовый университет и МГУ."Мы спросили, сильно ли уменьшился поток студентов в прошлом году в связи с тем, что был введен дистанционный режим обучения для студентов. Сократился он в Высшей школе экономики и в Балтийском университете, остальные университеты ответили, что нет", - рассказал Сардарян на пресс-конференции "Обучение иностранных студентов в условиях пандемии", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Университеты, как отметил представитель МГИМО, не привязывают обучение иностранных учащихся к финансовым показателям. Связано это с тем, что доля экспорта образования пока не столь велика в экономическом значении для того или иного вуза."Когда мы задавали вопрос университетам, готовы ли вы принять иностранных студентов и возобновить для них очный формат обучения с нового учебного года, все университеты как один отвечают "да", - отметил Сардарян, добавив, что большая часть университетов справляется с борьбой против пандемии и проблем с принятием иностранцев возникнуть не должно.Большинство участвовавших в анкетировании вузов также поддержали право допуска иностранных студентов в Россию для возобновления очного обучения. ВШЭ, Уральский федеральный, Балтийский университеты и РУДН также признали трудности в реализации двойных и совместных программ в условиях пандемии и в связи с переходом на дистанционное обучение."Традиционная модель наших двойных программ может просесть, если мы два года подряд не будет отправлять студентов на учебу за рубеж, если не будем принимать студентов из наших университетов-партнеров", - добавил Сардарян.
https://na.ria.ru/20210701/minoborony-1739466742.html
https://ria.ru/20210125/vuz-1594478958.html
https://ria.ru/20210623/studenty-1738284027.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575231156_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_e51782772a75e9b7b0d6ee0d1fef0d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, мгимо, общество
Декан МГИМО рассказал, как пандемия повлияла на поток студентов
12:25 02.07.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве
Здание Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО) в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк

Декан МГИМО заявил, что крупные вузы готовы принимать иностранцев, даже несмотря на пандемию

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Большинство крупных российских университетов не отметили снижения потока студентов в прошлом году из-за введения дистанционного режима обучения, практически все отмечают готовность приема иностранцев и признают необходимость возобновления очного формата работы с ними, сообщил член Общественной палаты РФ, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян.
По инициативе ОП РФ было проведено анкетирование проректоров по международному сотрудничеству ведущих российских вузов. Главным предметом исследования стало обучение иностранных студентов в условиях пандемии. Предлагалось оценить сложности в реализации двойных и совместных программ, возникшие в результате перехода на дистанционное обучение, готовность и необходимость принять иностранных студентов, возобновив для них очный формат занятий. В анкетировании приняли участие МГИМО, ВШЭ, Уральский федеральный университет, Балтийский университет, РУДН, Финансовый университет и МГУ.
Ученики кадетского класса московской гимназии № 1748 Вертикаль во время урока физики - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 18:27
Выездные комиссии из 35 военных вузов начали приемную кампанию в регионах
"Мы спросили, сильно ли уменьшился поток студентов в прошлом году в связи с тем, что был введен дистанционный режим обучения для студентов. Сократился он в Высшей школе экономики и в Балтийском университете, остальные университеты ответили, что нет", - рассказал Сардарян на пресс-конференции "Обучение иностранных студентов в условиях пандемии", которая состоялась в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Университеты, как отметил представитель МГИМО, не привязывают обучение иностранных учащихся к финансовым показателям. Связано это с тем, что доля экспорта образования пока не столь велика в экономическом значении для того или иного вуза.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 14:32Распространение коронавируса
Путин призвал вузы использовать полученный в пандемию опыт
"Когда мы задавали вопрос университетам, готовы ли вы принять иностранных студентов и возобновить для них очный формат обучения с нового учебного года, все университеты как один отвечают "да", - отметил Сардарян, добавив, что большая часть университетов справляется с борьбой против пандемии и проблем с принятием иностранцев возникнуть не должно.
Большинство участвовавших в анкетировании вузов также поддержали право допуска иностранных студентов в Россию для возобновления очного обучения. ВШЭ, Уральский федеральный, Балтийский университеты и РУДН также признали трудности в реализации двойных и совместных программ в условиях пандемии и в связи с переходом на дистанционное обучение.
"Традиционная модель наших двойных программ может просесть, если мы два года подряд не будет отправлять студентов на учебу за рубеж, если не будем принимать студентов из наших университетов-партнеров", - добавил Сардарян.
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 17:14Распространение коронавируса
Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияМГИМООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37Матвиенко поздравила жителей Белоруссии с Днем независимости
08:14Мощный оползень разрушил десять домов в японском городе
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
Лента новостейМолния