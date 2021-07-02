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СК возбудил дело о доведении мэра Коломны до самоубийства
СК возбудил дело о доведении мэра Коломны до самоубийства - РИА Новости, 02.07.2021
СК возбудил дело о доведении мэра Коломны до самоубийства
Следственный комитет подтвердил обнаружение главы Коломны мертвым с огнестрельным ранением, возбуждено дело о доведении до самоубийства. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:50
2021-07-02T12:50
2021-07-02T12:53
россия
ольга врадий
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
коломна
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет подтвердил обнаружение главы Коломны мертвым с огнестрельным ранением, возбуждено дело о доведении до самоубийства."Второго июля в городском округе Коломне в собственной квартире обнаружен с огнестрельным ранением глава городского округа. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников", - сказала старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Отмечается, что в настоящее время криминалисты и следователи осматривают место происшествия. По данному факту заведено уголовное дело о доведении до самоубийства.
россия
московская область (подмосковье)
коломна
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, ольга врадий, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), коломна, происшествия
СК возбудил дело о доведении мэра Коломны до самоубийства
12:50 02.07.2021 (обновлено: 12:53 02.07.2021)
СК подтвердил смерть главы Коломны Дениса Лебедева, возбуждено дело о доведении до самоубийства