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СК возбудил дело о доведении мэра Коломны до самоубийства

СК возбудил дело о доведении мэра Коломны до самоубийства - РИА Новости, 02.07.2021

СК возбудил дело о доведении мэра Коломны до самоубийства

Следственный комитет подтвердил обнаружение главы Коломны мертвым с огнестрельным ранением, возбуждено дело о доведении до самоубийства. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:50

2021-07-02T12:50

2021-07-02T12:53

россия

ольга врадий

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

коломна

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следственный комитет подтвердил обнаружение главы Коломны мертвым с огнестрельным ранением, возбуждено дело о доведении до самоубийства."Второго июля в городском округе Коломне в собственной квартире обнаружен с огнестрельным ранением глава городского округа. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты, а также заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Игорь Дойников", - сказала старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий.Отмечается, что в настоящее время криминалисты и следователи осматривают место происшествия. По данному факту заведено уголовное дело о доведении до самоубийства.

россия

московская область (подмосковье)

коломна

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга врадий, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), коломна, происшествия