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Мэра Коломны нашли мертвым
Мэра Коломны нашли мертвым - РИА Новости, 02.07.2021
Мэра Коломны нашли мертвым
Мэра Коломны Дениса Лебедева обнаружили мертвым в его квартире, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:49
2021-07-02T11:49
2021-07-02T13:03
коломна
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мэра Коломны Дениса Лебедева обнаружили мертвым в его квартире, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Предварительная причина — суицид. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Приоритетная версия — проблемы в семейной жизни.На место выехали первый заместитель областного прокурора Андрей Ганцев и коломенский прокурор Александр Рубанов.Коломна — родной город Лебедева, он родился здесь в 1974 году, окончил местный пединститут, после — Московский государственный открытый университет. Возглавил городской округ в 2016 году, до этого был депутатом Московской областной думы.
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коломна
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
Мэра Коломны
Дениса Лебедева обнаружили мертвым в его квартире, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Предварительная причина — суицид. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Приоритетная версия — проблемы в семейной жизни.
На место выехали первый заместитель областного прокурора Андрей Ганцев и коломенский прокурор Александр Рубанов.
Коломна — родной город Лебедева, он родился здесь в 1974 году, окончил местный пединститут, после — Московский государственный открытый университет. Возглавил городской округ в 2016 году, до этого был депутатом Московской областной думы.