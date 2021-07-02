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Мэра Коломны нашли мертвым

Мэра Коломны нашли мертвым - РИА Новости, 02.07.2021

Мэра Коломны нашли мертвым

Мэра Коломны Дениса Лебедева обнаружили мертвым в его квартире, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:49

2021-07-02T11:49

2021-07-02T13:03

коломна

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Мэра Коломны Дениса Лебедева обнаружили мертвым в его квартире, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Предварительная причина — суицид. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства. Приоритетная версия — проблемы в семейной жизни.На место выехали первый заместитель областного прокурора Андрей Ганцев и коломенский прокурор Александр Рубанов.Коломна — родной город Лебедева, он родился здесь в 1974 году, окончил местный пединститут, после — Московский государственный открытый университет. Возглавил городской округ в 2016 году, до этого был депутатом Московской областной думы.

коломна

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2021

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коломна