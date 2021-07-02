Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/maski-1739688951.html
Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19
Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19
Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:59
2021-07-02T21:58
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739693577_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_9a09c5ad7e513e532181962fafb197b3.jpg
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов."Очень редкие вакцинные препараты дают 100% эффективность, поэтому практически у привитых, у некоторых из них, остаётся возможность заболеть, но применение вакцинации позволяет нам предупредить развитие тяжелых и летальных форм заболевания. У каждого привитого остаётся риск встретиться с возбудителем, инфицироваться, заболеть, поэтому все привитые пока должны соблюдать все те самые меры для предупреждения заражения: дистанции, маски", - сказал Лиознов журналистам.По его словам, когда все привьются, удастся добиться хороших показателей, то "удастся жить по-другому".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лиознов о ношении масок после вакцинации: "Остается риск встретиться с возбудителем и заболеть"
Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
2021-07-02T20:59
true
PT0M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739693577_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_be069b5cc893f4262fa622ee7f2e9f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19
20:59 02.07.2021 (обновлено: 21:58 02.07.2021)
 

Эксперт рассказал, почему нужно носить маски даже после вакцинации от COVID-19

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
"Очень редкие вакцинные препараты дают 100% эффективность, поэтому практически у привитых, у некоторых из них, остаётся возможность заболеть, но применение вакцинации позволяет нам предупредить развитие тяжелых и летальных форм заболевания. У каждого привитого остаётся риск встретиться с возбудителем, инфицироваться, заболеть, поэтому все привитые пока должны соблюдать все те самые меры для предупреждения заражения: дистанции, маски", - сказал Лиознов журналистам.
По его словам, когда все привьются, удастся добиться хороших показателей, то "удастся жить по-другому".
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта 2020, 11:17Инфографика
Медицинские маски: инструкция по применению
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:14В Японии оползень разрушил десять домов, не менее 20 человек пострадали
07:41В ДТП с двумя автомобилями в Тамбовской области погиб один человек
07:38Эксперт назвал четыре главные схемы кибермошенников
07:33Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию
07:22Ракетный катер Черноморского флота отправили на помощь украинскому судну
07:12В МЭА рассказали о снижении средней по миру цены на бензин в 2020 году
07:06В некоторых районах Кабардино-Балкарии ввели режим КТО
06:38Глава Удмуртии сообщил о ликвидации аварии с хлором в Ижевске
06:24"Их ждет гибель": китайцы предостерегли НАТО от войны с Россией
06:22МИД Китая заявил, что не потерпит вмешательства во внутренние дела страны
06:06Милонов попросил главу МВД вернуть "скопинского маньяка" за решетку
05:44Россия провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне Sea Breeze
05:10Врач рассказал об отличиях COVID-19 с прививкой и без
04:59При столкновении двух автомобилей во Владивостоке погиб человек
04:43СМИ сообщило о хакерских атаках из России по 200 компаниям в США
03:56В Мексиканском заливе потушили подводный пожар
03:29В Раде предрекли объединение России, Украины и Белоруссии
03:15Экономист прогноз по курсу доллара до конца лета
03:00Жизнь и здоровье квартирных воров защищены законом, предупредил юрист
02:56У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2
Лента новостейМолния