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Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19

Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021

Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19

Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T20:59

2021-07-02T20:59

2021-07-02T21:58

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов."Очень редкие вакцинные препараты дают 100% эффективность, поэтому практически у привитых, у некоторых из них, остаётся возможность заболеть, но применение вакцинации позволяет нам предупредить развитие тяжелых и летальных форм заболевания. У каждого привитого остаётся риск встретиться с возбудителем, инфицироваться, заболеть, поэтому все привитые пока должны соблюдать все те самые меры для предупреждения заражения: дистанции, маски", - сказал Лиознов журналистам.По его словам, когда все привьются, удастся добиться хороших показателей, то "удастся жить по-другому".

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2021

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Лиознов о ношении масок после вакцинации: "Остается риск встретиться с возбудителем и заболеть" Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов. 2021-07-02T20:59 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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