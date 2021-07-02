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Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19
Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19
Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:59
2021-07-02T20:59
2021-07-02T21:58
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов."Очень редкие вакцинные препараты дают 100% эффективность, поэтому практически у привитых, у некоторых из них, остаётся возможность заболеть, но применение вакцинации позволяет нам предупредить развитие тяжелых и летальных форм заболевания. У каждого привитого остаётся риск встретиться с возбудителем, инфицироваться, заболеть, поэтому все привитые пока должны соблюдать все те самые меры для предупреждения заражения: дистанции, маски", - сказал Лиознов журналистам.По его словам, когда все привьются, удастся добиться хороших показателей, то "удастся жить по-другому".
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Лиознов о ношении масок после вакцинации: "Остается риск встретиться с возбудителем и заболеть"
Редкие вакцинные препараты дают эффект 100%, поэтому все привитые от коронавируса должны соблюдать масочный режим и дистанцирование, заявил и.о. директора ФГБУ НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
2021-07-02T20:59
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Эксперт призвал носить маски даже после вакцинации от COVID-19
20:59 02.07.2021 (обновлено: 21:58 02.07.2021)
Эксперт рассказал, почему нужно носить маски даже после вакцинации от COVID-19