https://ria.ru/20210702/makron-1739695940.html
Макрон призвал к доверительным отношениям между ЕС и Россией
Макрон призвал к доверительным отношениям между ЕС и Россией - РИА Новости, 02.07.2021
Макрон призвал к доверительным отношениям между ЕС и Россией
Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным отметил стремление Франции к установлению РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T22:01
2021-07-02T22:01
2021-07-02T22:01
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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным отметил стремление Франции к установлению более доверительных отношений между ЕС и Россией, сообщается в коммюнике Елисейского дворца."Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили необходимость продолжения структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте. Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", - отмечается в коммюнике.Говоря об Украине, Макрон напомнил значимость нормандского формата, в рамках которого Франция и Германия выступают в качестве посредников, "чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решения"."Что касается Ливии, то президент республики призвал Россию, как и все другие стороны, соблюдать заключенные ранее соглашения, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск", - отмечают в Елисейском дворце.
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россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире
Макрон призвал к доверительным отношениям между ЕС и Россией
Макрон призвал к доверительным отношениям между ЕС и Россией
ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости.
Французский президент Эммануэль Макрон
в ходе телефонного разговора в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным
отметил стремление Франции к установлению более доверительных отношений между ЕС и Россией, сообщается в коммюнике Елисейского дворца.
"Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили необходимость продолжения структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте. Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", - отмечается в коммюнике.
Говоря об Украине, Макрон напомнил значимость нормандского формата, в рамках которого Франция и Германия выступают в качестве посредников, "чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решения".
"Что касается Ливии, то президент республики призвал Россию, как и все другие стороны, соблюдать заключенные ранее соглашения, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск", - отмечают в Елисейском дворце.