https://ria.ru/20210702/makron-1739695940.html

Макрон призвал к доверительным отношениям между ЕС и Россией

Макрон призвал к доверительным отношениям между ЕС и Россией - РИА Новости, 02.07.2021

Макрон призвал к доверительным отношениям между ЕС и Россией

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным отметил стремление Франции к установлению РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T22:01

2021-07-02T22:01

2021-07-02T22:01

россия

эммануэль макрон

владимир путин

франция

в мире

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ПАРИЖ, 2 июл - РИА Новости. Французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в пятницу с российским коллегой Владимиром Путиным отметил стремление Франции к установлению более доверительных отношений между ЕС и Россией, сообщается в коммюнике Елисейского дворца."Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсудили необходимость продолжения структурированного диалога по стратегической стабильности на европейском континенте. Президент республики напомнил о стремлении Франции к установлению более доверительных отношений между Европейским Союзом и Россией", - отмечается в коммюнике.Говоря об Украине, Макрон напомнил значимость нормандского формата, в рамках которого Франция и Германия выступают в качестве посредников, "чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решения"."Что касается Ливии, то президент республики призвал Россию, как и все другие стороны, соблюдать заключенные ранее соглашения, которые должны позволить быстрый уход иностранных войск", - отмечают в Елисейском дворце.

https://ria.ru/20210625/sosed-1738620570.html

россия

франция

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россия, эммануэль макрон, владимир путин, франция, в мире