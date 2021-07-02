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В Москве магнит входной двери в подъезде упал на девочку
В Москве магнит входной двери в подъезде упал на девочку - РИА Новости, 02.07.2021
В Москве магнит входной двери в подъезде упал на девочку
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением четырехлетней девочкой травмы головы на юго-западе города, сообщает в пятницу пресс-служба столичного... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T18:17
2021-07-02T18:17
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением четырехлетней девочкой травмы головы на юго-западе города, сообщает в пятницу пресс-служба столичного надзорного ведомства."По предварительной информации, вечером 1 июля на девочку, которая выходила из подъезда, упал магнит входной двери жилого дома на Новоясеневском проспекте. Ребёнок получил травму головы", - говорится в сообщении.Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Черемушкинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства по эксплуатации и содержанию общедомового имущества и безопасности оказываемых услуг.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.По инициативе Черемушкинского межрайонного прокурора организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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россия, москва, происшествия
В Москве магнит входной двери в подъезде упал на девочку
18:17 02.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк

В Москве магнит входной двери в подъезде упал на девочку, ребенок получил травму головы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с получением четырехлетней девочкой травмы головы на юго-западе города, сообщает в пятницу пресс-служба столичного надзорного ведомства.
"По предварительной информации, вечером 1 июля на девочку, которая выходила из подъезда, упал магнит входной двери жилого дома на Новоясеневском проспекте. Ребёнок получил травму головы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в ходе проверки, проведение которой поручено Черемушкинской межрайонной прокуратуре, будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства по эксплуатации и содержанию общедомового имущества и безопасности оказываемых услуг.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
По инициативе Черемушкинского межрайонного прокурора организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
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