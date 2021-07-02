В МАГАТЭ оценили уровень безопасности Белорусской АЭС
13:53 02.07.2021 (обновлено: 13:56 02.07.2021)
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом" "Энергетический пуск" энергоблока № 1 Белорусской АЭС
© Фото : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Глава миссии МАГАТЭ заявил, что Минск придает большое значение вопросам безопасности БелАЭС
МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Власти Белоруссии придают большое значение вопросам безопасности и надежности Беларусской АЭС, заявил в пятницу руководитель экспертной группы МАГАТЭ Джозеф Сандовал.
Ранее в минэнерго Белоруссии сообщали, что миссия МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (IPPAS) посетит Белорусскую АЭС с 30 июня по 1 июля. Отмечалось, что в состав группы войдут специалисты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии, США.
"Я очень впечатлен той важностью, которую правительство Беларуси придает вопросам безопасности и надежности атомной станции. Наша роль заключается в том, чтобы сравнить и оценить применяемые в Беларуси практики относительно имеющихся у нас международных соглашений и затем предоставить правительству свои рекомендации", - приводит пресс-служба белорусского минэнерго в своем Telegram-канале слова Сандовала, который в миссии представляет США.
По данным ведомства, миссия завершила работу в четверг, специалисты ознакомились с материалами по вопросам функционирования системы физической защиты АЭС, посетили ее объекты. В пресс-службе также сообщили, что предварительные итоги визита эксперты подведут к концу своей миссии в Белоруссии - 9 июля.
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БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. В начале июня Белорусской АЭС была выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока. Минэнерго Белоруссии 10 июня сообщило, что приемочная комиссия под председательством вице-премьера Юрия Назарова подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого блока БелАЭС.
Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год. Его строительная готовность составляет около 85%. Уже поставлено свежее ядерное топливо для второго энергоблока, осенью планируется загрузка топлива, что станет началом физического пуска блока. В конце 2021 – начале 2022 года запланировано включение второго энергоблока в сеть и выдача первых киловатт-часов.