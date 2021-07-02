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https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739677163.html
Лукашенко заявил, что будет стоять с силовиками насмерть за суверенитет
Лукашенко заявил, что будет стоять с силовиками насмерть за суверенитет - РИА Новости, 02.07.2021
Лукашенко заявил, что будет стоять с силовиками насмерть за суверенитет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он мирный человек, но не намерен заигрываться в политику и будет стоять с силовиками насмерть за... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T19:42
2021-07-02T19:42
кгб белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он мирный человек, но не намерен заигрываться в политику и будет стоять с силовиками насмерть за суверенитет.Глава государства, обращаясь ко всем, кто носит погоны, поблагодарил их за то, что в напряженный период они были именно с народом. "Вы защитили мирных граждан, которые верят в вас, ценят национальное единство, свободу и не желают рушить свой дом - Беларусь… Сломив безотказно работающий до сих пор гибридный механизм блицкрига, по сути, вы стали на пути новой экспансии на Восток", - продолжил Лукашенко. Он отметил, что, по мнению некоторых зарубежных экспертов, Белоруссия положила конец цветным революциям как геополитическому явлению."Так это или нет - увидим. Но в чем абсолютно убежден, мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью. Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен. Так было и так будет всегда. И они за границей должны это слышать", - подчеркнул белорусский президент.Лукашенко напомнил, что еще ранее предупреждал белорусский народ, что независимость и суверенитет обычно не достаются просто так. "Эта штука очень дорогая, она очень дорого стоит. Я, правда, верил, что господь миловал нас и мы не пройдем ни через войны, ни через испытания… Оказывается, нет. Наверное, он нам подсунул это испытание", - продолжил он.Президент Белоруссии заметил, что в этом может быть и положительная сторона. "Может быть, даже хорошо. Дай бог нам пройти эти испытания без горячей войны. И мы, люди в погонах, обязаны сделать все, чтобы наш народ, наши соседи и гости даже не заметили, что мы ведем сегодня гибридную войну. Пока нам это удается", - констатировал глава государства.Он убежден, что белорусы выдержат непростой экзамен, выпавший на их долю.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.
https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739664874.html
https://ria.ru/20210702/belorussiya-1739668122.html
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кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире
Лукашенко заявил, что будет стоять с силовиками насмерть за суверенитет
19:42 02.07.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Лукашенко заявил, что он мирный человек, но будет стоять с силовиками насмерть за суверенитет

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он мирный человек, но не намерен заигрываться в политику и будет стоять с силовиками насмерть за суверенитет.
"Я абсолютно мирный человек, но если я отступлю, если я хоть где-то дрогну, а тем более заиграюсь в политику и страна рухнет, - вы же меня никогда не простите. Поэтому у меня нет другого выхода, (кроме) как стоять с этими ребятами (силовиками - ред.) насмерть. Это наша работа", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на торжественном собрании в честь предстоящего Дня независимости. Его слова приводит агентство Белта.
Глава государства, обращаясь ко всем, кто носит погоны, поблагодарил их за то, что в напряженный период они были именно с народом. "Вы защитили мирных граждан, которые верят в вас, ценят национальное единство, свободу и не желают рушить свой дом - Беларусь… Сломив безотказно работающий до сих пор гибридный механизм блицкрига, по сути, вы стали на пути новой экспансии на Восток", - продолжил Лукашенко. Он отметил, что, по мнению некоторых зарубежных экспертов, Белоруссия положила конец цветным революциям как геополитическому явлению.
"Так это или нет - увидим. Но в чем абсолютно убежден, мы показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью. Разговор с позиции силы на нашей земле с нашим народом бесперспективен. Так было и так будет всегда. И они за границей должны это слышать", - подчеркнул белорусский президент.
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Лукашенко напомнил, что еще ранее предупреждал белорусский народ, что независимость и суверенитет обычно не достаются просто так. "Эта штука очень дорогая, она очень дорого стоит. Я, правда, верил, что господь миловал нас и мы не пройдем ни через войны, ни через испытания… Оказывается, нет. Наверное, он нам подсунул это испытание", - продолжил он.
Президент Белоруссии заметил, что в этом может быть и положительная сторона. "Может быть, даже хорошо. Дай бог нам пройти эти испытания без горячей войны. И мы, люди в погонах, обязаны сделать все, чтобы наш народ, наши соседи и гости даже не заметили, что мы ведем сегодня гибридную войну. Пока нам это удается", - констатировал глава государства.
Он убежден, что белорусы выдержат непростой экзамен, выпавший на их долю.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.
 
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