https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739569601.html

Лукашенко прокомментировал события после выборов в Белоруссии

Лукашенко прокомментировал события после выборов в Белоруссии - РИА Новости, 02.07.2021

Лукашенко прокомментировал события после выборов в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике уже не осталось людей, которые не понимали бы суть происходящего после выборов в 2020 году. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:40

2021-07-02T12:40

2021-07-02T12:40

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 2 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике уже не осталось людей, которые не понимали бы суть происходящего после выборов в 2020 году.Как сообщает пресс-служба главы государства на его сайте, Лукашенко в пятницу вручил госнаграды заслуженным деятелям различных сфер, торжественная церемония состоялась во Дворце независимости – рабочей резиденции белорусского лидера. Как отметил, в частности, Лукашенко, военные и спасатели за последнее время доказали, что значит быть настоящими защитниками своей страны."Может, кто-нибудь из вас примерно десять месяцев тому назад ахали и охали в интернете "ах, насилие" и не понимали, что происходит. Но сегодня нет таких в зале, кто не понимал бы, что происходит. Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И слава богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе язвы и опухоль, которые мы должны были устранить, и мы устранили", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.Он также отметил, что "если после всего того, что было показано и рассказано, люди не поняли, это уже не недопонимание, это уже враги и их цель - разрушение государства".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, сопряженные с беспорядками. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Лукашенко также заявлял, что внешние силы, желая уничтожить независимую республику, пытались реализовать в Белоруссии "цветную революцию", которая провалилась, хотя "государственности был брошен беспрецедентный вызов".Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции.

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https://ria.ru/20210701/lukashenko-1739391699.html

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире