https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739546798.html

Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель

Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель - РИА Новости, 02.07.2021

Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции, проведенной белорусскими спецслужбами и силовиками,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:06

2021-07-02T11:06

2021-07-02T15:12

александр лукашенко

белоруссия

безопасность

в мире

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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции, проведенной белорусскими спецслужбами и силовиками, сообщило в пятницу агентство Sputnik Беларусь."Лукашенко во время вручения госнаград заявил о масштабной антитеррористической операции, которая завершена белорусскими спецслужбами и силовиками. И проанонсировал в ближайшее время подробности", — говорится в сообщении.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после завершения антитеррористической операции, проведенной в стране, Минск предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и "кое-кому из руководства" ФРГ.В феврале председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране, при этом уже задержаны несколько человек, планировавших террористическую деятельность. Позже он уточнил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества людей. Спецслужбы республики заявляли, что со второго полугодия прошлого года фиксируют резкую активизацию террористических угроз в отношении Белоруссии, они исходят с территории ряда соседних государств. Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, а также госпереворот.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20210622/lukashenko-1738156364.html

https://ria.ru/20210507/belorussiya-1731395435.html

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александр лукашенко, белоруссия, безопасность, в мире