https://ria.ru/20210702/lukashenko-1739546798.html
Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель
Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель - РИА Новости, 02.07.2021
Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции, проведенной белорусскими спецслужбами и силовиками,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:06
2021-07-02T11:06
2021-07-02T15:12
александр лукашенко
белоруссия
безопасность
в мире
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МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о завершении масштабной антитеррористической операции, проведенной белорусскими спецслужбами и силовиками, сообщило в пятницу агентство Sputnik Беларусь."Лукашенко во время вручения госнаград заявил о масштабной антитеррористической операции, которая завершена белорусскими спецслужбами и силовиками. И проанонсировал в ближайшее время подробности", — говорится в сообщении.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после завершения антитеррористической операции, проведенной в стране, Минск предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель и "кое-кому из руководства" ФРГ.В феврале председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране, при этом уже задержаны несколько человек, планировавших террористическую деятельность. Позже он уточнил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества людей. Спецслужбы республики заявляли, что со второго полугодия прошлого года фиксируют резкую активизацию террористических угроз в отношении Белоруссии, они исходят с территории ряда соседних государств. Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, а также госпереворот.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20210622/lukashenko-1738156364.html
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александр лукашенко, белоруссия, безопасность, в мире
Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель
11:06 02.07.2021 (обновлено: 15:12 02.07.2021)
Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Минск предъявит претензии канцлеру Германии Меркель
МИНСК, 2 июл — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил о завершении масштабной антитеррористической операции, проведенной белорусскими спецслужбами и силовиками, сообщило в пятницу агентство Sputnik Беларусь
.
"Лукашенко во время вручения госнаград заявил о масштабной антитеррористической операции, которая завершена белорусскими спецслужбами и силовиками. И проанонсировал в ближайшее время подробности", — говорится в сообщении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после завершения антитеррористической операции, проведенной в стране, Минск
предъявит претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель
и "кое-кому из руководства" ФРГ.
"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", — приводит слова Лукашенко агентство Sputnik Беларусь.
В феврале председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что спецслужбы республики располагают информацией о планах совершения терактов в стране, при этом уже задержаны несколько человек, планировавших террористическую деятельность. Позже он уточнил, что в стране планировались и были пресечены теракты в отношении объектов госведомств и отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества людей. Спецслужбы республики заявляли, что со второго полугодия прошлого года фиксируют резкую активизацию террористических угроз в отношении Белоруссии, они исходят с территории ряда соседних государств. Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей, а также госпереворот.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.