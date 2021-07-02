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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210702/lokdaun-1739574525.html
В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается
В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается - РИА Новости, 02.07.2021
В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается
Вводить локдаун в России не планируют, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:03
2021-07-02T14:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вводить локдаун в России не планируют, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Про локдаун же говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какая, по мнению Кремля, должна быть ситуация с COVID-19 для ввода локдауна.По его словам, чтобы так и продолжалось, россияне должны как можно скорее привиться.В России за последние сутки зафиксировали новый максимум числа смертей от коронавируса — 679 человек. Заразились 23 123 человека. За все время в России зарегистрировали 5 561 360 случаев COVID-19.
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, дмитрий песков
В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается
13:03 02.07.2021 (обновлено: 14:40 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за ситуации с коронавирусом в России не обсуждается

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вводить локдаун в России не планируют, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Про локдаун же говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какая, по мнению Кремля, должна быть ситуация с COVID-19 для ввода локдауна.
По его словам, чтобы так и продолжалось, россияне должны как можно скорее привиться.
В России за последние сутки зафиксировали новый максимум числа смертей от коронавируса — 679 человек. Заразились 23 123 человека.
За все время в России зарегистрировали 5 561 360 случаев COVID-19.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоДмитрий Песков
 
 
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