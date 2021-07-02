https://ria.ru/20210702/lokdaun-1739574525.html

В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается

В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается - РИА Новости, 02.07.2021

В Кремле заявили, что введение локдауна в России не обсуждается

Вводить локдаун в России не планируют, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:03

2021-07-02T13:03

2021-07-02T14:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вводить локдаун в России не планируют, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Про локдаун же говорил президент. Никто не хочет никаких локдаунов, и да, он не обсуждается", — сказал Песков, отвечая на вопрос, какая, по мнению Кремля, должна быть ситуация с COVID-19 для ввода локдауна.По его словам, чтобы так и продолжалось, россияне должны как можно скорее привиться.В России за последние сутки зафиксировали новый максимум числа смертей от коронавируса — 679 человек. Заразились 23 123 человека. За все время в России зарегистрировали 5 561 360 случаев COVID-19.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, дмитрий песков