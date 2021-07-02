Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов
20:24 02.07.2021 (обновлено: 20:25 02.07.2021)
В Литве ввели режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Из-за ситуации с потоком мигрантов правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации на всей территории страны, сообщает Sputnik Литва.
Как сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте, мера была принята не из-за возросшей угрозы, а для ускорения принятия некоторых решений.
"Очень важно иметь такую правовую систему и инструменты, технические и логистические инструменты, чтобы мы могли быстро и оперативно принимать решения в соответствии с возникающими проблемами", — сказала она.
Премьер-министр Ингрида Шимоните призвала не драматизировать ситуацию, объяснив, что решение об экстремальной ситуации необходимо для решения логистических проблем.
"Одна из самых серьезных проблем связана с ситуацией пандемии, что прибывающие люди должны быть помещены в карантин", — пояснила она.
С конца мая Литва заявляет о выросшем потоке нелегальных мигрантов. Подобные сообщения последовали после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвавшего свою страну барьером на пути транспортировки в Литву наркотиков и нелегальных мигрантов. Белорусский лидер усомнился в необходимости продолжать препятствовать этой практике, что в Вильнюсе сочли угрозой.
В последнее время Литва усилила охрану границы с Белоруссией, увеличив численность пограничников. Помимо привлечения других литовских служб к защите рубежей, к работе подключили также сотрудников европейского агентства Frontex.