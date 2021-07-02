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Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов
Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов - РИА Новости, 02.07.2021
Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов
Из-за ситуации с потоком мигрантов правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации на всей территории страны, сообщает Sputnik Литва. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T20:24
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Из-за ситуации с потоком мигрантов правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации на всей территории страны, сообщает Sputnik Литва. Как сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте, мера была принята не из-за возросшей угрозы, а для ускорения принятия некоторых решений. Премьер-министр Ингрида Шимоните призвала не драматизировать ситуацию, объяснив, что решение об экстремальной ситуации необходимо для решения логистических проблем. "Одна из самых серьезных проблем связана с ситуацией пандемии, что прибывающие люди должны быть помещены в карантин", — пояснила она. С конца мая Литва заявляет о выросшем потоке нелегальных мигрантов. Подобные сообщения последовали после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвавшего свою страну барьером на пути транспортировки в Литву наркотиков и нелегальных мигрантов. Белорусский лидер усомнился в необходимости продолжать препятствовать этой практике, что в Вильнюсе сочли угрозой. В последнее время Литва усилила охрану границы с Белоруссией, увеличив численность пограничников. Помимо привлечения других литовских служб к защите рубежей, к работе подключили также сотрудников европейского агентства Frontex.
https://ria.ru/20210525/belorussiya-1733782931.html
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ингрида шимоните, frontex, белоруссия, литва, в мире
Литва ввела режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов
20:24 02.07.2021 (обновлено: 20:25 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВильнюс
Вильнюс - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В Литве ввели режим экстремальной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Из-за ситуации с потоком мигрантов правительство Литвы объявило режим экстремальной ситуации на всей территории страны, сообщает Sputnik Литва.
Как сообщила министр внутренних дел республики Агне Билотайте, мера была принята не из-за возросшей угрозы, а для ускорения принятия некоторых решений.
"Очень важно иметь такую правовую систему и инструменты, технические и логистические инструменты, чтобы мы могли быстро и оперативно принимать решения в соответствии с возникающими проблемами", — сказала она.
Премьер-министр Ингрида Шимоните призвала не драматизировать ситуацию, объяснив, что решение об экстремальной ситуации необходимо для решения логистических проблем.
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"Одна из самых серьезных проблем связана с ситуацией пандемии, что прибывающие люди должны быть помещены в карантин", — пояснила она.
С конца мая Литва заявляет о выросшем потоке нелегальных мигрантов. Подобные сообщения последовали после выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко, назвавшего свою страну барьером на пути транспортировки в Литву наркотиков и нелегальных мигрантов. Белорусский лидер усомнился в необходимости продолжать препятствовать этой практике, что в Вильнюсе сочли угрозой.
В последнее время Литва усилила охрану границы с Белоруссией, увеличив численность пограничников. Помимо привлечения других литовских служб к защите рубежей, к работе подключили также сотрудников европейского агентства Frontex.
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