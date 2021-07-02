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Эксперт: мировую налоговую систему ждет революция, которая затронет всех
Эксперт: мировую налоговую систему ждет революция, которая затронет всех - РИА Новости, 02.07.2021
Эксперт: мировую налоговую систему ждет революция, которая затронет всех
Глобальную налоговую систему в ближайшее время ждут радикальные изменения, которые затронут все виды бизнеса и фактически приведут к исчезновению низконалоговых РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:06
2021-07-02T15:06
оэср
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глобальную налоговую систему в ближайшее время ждут радикальные изменения, которые затронут все виды бизнеса и фактически приведут к исчезновению низконалоговых юрисдикций, рассказал РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в пятницу сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.Речь идет о двух существенных изменениях глобальной налоговой системы. Первое состоит в том, что транснациональные корпорации начнут платить налог с части своей прибыли не в странах регистрации своих компаний, а в странах, где находятся потребители товаров и услуг. "Примечательно то, что изначально в ОЭСР речь шла преимущественно о цифровых компаниях, но из опубликованного ОЭСР заявления складывается впечатление, что эта реформа затронет все виды бизнеса, кроме добычи ископаемых и оказания финансовых услуг", - отметил эксперт.Вторая важная новость заключается в том, что в мире де-факто установится минимальная ставка налога на прибыль, вероятнее всего, на уровне 15%. На практике это будет реализовано через ряд правил, которые зафиксируются как в международных налоговых соглашениях, так и в локальном законодательстве тех стран, которые примут решение присоединиться к этой инициативе."Главная новелла здесь в том, что если какая-то страна не обеспечит у себя минимальный уровень налогообложения прибыли, то "дообложить" такую прибыль налогом смогут страны, из которых капитал пришел в низконалоговую юрисдикцию", – добавил Айрапетян. Таким образом, регистрация бизнеса в так называемой низконалоговой юрисдикции с целью налоговой оптимизации потеряет смысл.Многие страны, включая Россию, самостоятельно разрабатывают и уже вводят у себя аналогичные налоговые нормы, но выработка общих стандартов имеет особое значение. "Все эти реформы разрабатывались с целью их синхронной и согласованной реализации странами. Это важно, потому что речь идет об элементах международной налоговой системы, и существенные отличия между подходами разных стран могут привести к двойному налогообложению, росту административных издержек бизнеса и, как следствие, к нарушению потоков товаров и услуг", - объяснил эксперт.
https://ria.ru/20210621/inflyatsiya-1737620521.html
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оэср, экономика
Эксперт: мировую налоговую систему ждет революция, которая затронет всех
15:06 02.07.2021
 
© Flickr / pfala Деньги разных стран
Деньги разных стран - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© Flickr / pfala

Эксперт ЦСР предупредил, что мировую налоговую систему ждет революция, которая затронет всех

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глобальную налоговую систему в ближайшее время ждут радикальные изменения, которые затронут все виды бизнеса и фактически приведут к исчезновению низконалоговых юрисдикций, рассказал РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в пятницу сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.
"Это действительно историческое событие. Главным образом, потому что согласован частичный пересмотр фундаментального устройства международной налоговой системы", – пояснил Айрапетян.
Речь идет о двух существенных изменениях глобальной налоговой системы. Первое состоит в том, что транснациональные корпорации начнут платить налог с части своей прибыли не в странах регистрации своих компаний, а в странах, где находятся потребители товаров и услуг. "Примечательно то, что изначально в ОЭСР речь шла преимущественно о цифровых компаниях, но из опубликованного ОЭСР заявления складывается впечатление, что эта реформа затронет все виды бизнеса, кроме добычи ископаемых и оказания финансовых услуг", - отметил эксперт.
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Вторая важная новость заключается в том, что в мире де-факто установится минимальная ставка налога на прибыль, вероятнее всего, на уровне 15%. На практике это будет реализовано через ряд правил, которые зафиксируются как в международных налоговых соглашениях, так и в локальном законодательстве тех стран, которые примут решение присоединиться к этой инициативе.
"Главная новелла здесь в том, что если какая-то страна не обеспечит у себя минимальный уровень налогообложения прибыли, то "дообложить" такую прибыль налогом смогут страны, из которых капитал пришел в низконалоговую юрисдикцию", – добавил Айрапетян. Таким образом, регистрация бизнеса в так называемой низконалоговой юрисдикции с целью налоговой оптимизации потеряет смысл.
Многие страны, включая Россию, самостоятельно разрабатывают и уже вводят у себя аналогичные налоговые нормы, но выработка общих стандартов имеет особое значение. "Все эти реформы разрабатывались с целью их синхронной и согласованной реализации странами. Это важно, потому что речь идет об элементах международной налоговой системы, и существенные отличия между подходами разных стран могут привести к двойному налогообложению, росту административных издержек бизнеса и, как следствие, к нарушению потоков товаров и услуг", - объяснил эксперт.
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