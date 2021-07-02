https://ria.ru/20210702/lechenie-1739623666.html

СК попросил отправить на лечение жителя Симферополя, убившего сына

СК попросил отправить на лечение жителя Симферополя, убившего сына - РИА Новости, 02.07.2021

СК попросил отправить на лечение жителя Симферополя, убившего сына

Следователи хотят отправить на принудительное лечение жителя Симферополя, обвиняемого в убийстве семилетнего сына, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T16:10

2021-07-02T16:10

2021-07-02T16:10

россия

следственный комитет россии (ск рф)

симферополь

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Следователи хотят отправить на принудительное лечение жителя Симферополя, обвиняемого в убийстве семилетнего сына, сообщается на сайте СК РФ.В феврале сообщалось, что житель Симферополя, ранее проходивший лечение в связи с психическим расстройством, задержан по подозрению в убийстве семилетнего сына, было возбуждено уголовное дело."Завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Симферополя, уличенного в убийстве 7-летнего сына (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ)... В прокуратуру направлено постановление о передаче уголовного дела в Верховный суд Республики Крым для дальнейшего применения в отношении фигуранта уголовного дела мер медицинского характера в виде принудительного лечения в организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.По данным следствия, днем 9 февраля отец, проживавший отдельно от супруги и сына, забрал мальчика из школы, привел в квартиру и задушил его. После этого мужчина позвонил родственникам, сообщив о содеянном.Отмечается, что мужчина был помещен в республиканскую клиническую психиатрическую больницу, где содержится по настоящее время."Установлено, что незадолго до трагедии у него отмечались отклонения в психическом состоянии, он неоднократно высказывал негативные мысли, что подтверждается показаниями родственников", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210701/ubiystvo-1739496301.html

https://ria.ru/20210630/ubiystvo-1739243380.html

россия

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), симферополь, республика крым, происшествия