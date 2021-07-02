https://ria.ru/20210702/lavrov-1739583370.html

"Нас это волнует". Лавров отреагировал на усиление ИГ* в Афганистане

"Нас это волнует". Лавров отреагировал на усиление ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 02.07.2021

"Нас это волнует". Лавров отреагировал на усиление ИГ* в Афганистане

Россия обеспокоена усилением террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) на севере Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:39

2021-07-02T13:39

2021-07-02T13:46

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия обеспокоена усилением террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) на севере Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нас это волнует. Поскольку в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана, без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач, в этих условиях игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границе стран, которые являются нашими союзниками", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни."Важно еще обратить внимание на Афганистан, куда игиловцы активно стягивают свои силы, причем делают это, используя затянувшийся, непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров. И те в Афганистане, в его правящих структурах, кто всячески пытается этот процесс еще больше затянуть, важно задуматься над последствиями этих действий для своей родины", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.Россия проводит в ОДКБ консультации, чтобы надежно защитить страны Центральной Азии от прямой и опасной угрозы терроризма из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы уже проводим консультации и по двусторонним каналам, и в рамках ОДКБ, чтобы надежно защитить наших соседей в Центральной Азии от этой прямой и очень серьезной угрозы", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни."Ну, и пытаемся, конечно, вразумить политические круги в необходимости прекратить затягивание процесса переговоров, достижения договоренностей по формированию переходного правительства. Делаем это, в том числе, в составе, так называемой, "расширенной тройки" - РФ, США, Китай и Пакистан", - добавил министр.*Террористическая организация, запрещенная в России.

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россия, мид бахрейна, исламское государство, сергей лавров, одкб, бахрейн, в мире