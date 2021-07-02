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"Нас это волнует". Лавров отреагировал на усиление ИГ* в Афганистане
"Нас это волнует". Лавров отреагировал на усиление ИГ* в Афганистане - РИА Новости, 02.07.2021
"Нас это волнует". Лавров отреагировал на усиление ИГ* в Афганистане
Россия обеспокоена усилением террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) на севере Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:39
2021-07-02T13:46
россия
мид бахрейна
исламское государство
сергей лавров
одкб
бахрейн
в мире
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия обеспокоена усилением террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) на севере Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Нас это волнует. Поскольку в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана, без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач, в этих условиях игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границе стран, которые являются нашими союзниками", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни."Важно еще обратить внимание на Афганистан, куда игиловцы активно стягивают свои силы, причем делают это, используя затянувшийся, непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров. И те в Афганистане, в его правящих структурах, кто всячески пытается этот процесс еще больше затянуть, важно задуматься над последствиями этих действий для своей родины", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.Россия проводит в ОДКБ консультации, чтобы надежно защитить страны Центральной Азии от прямой и опасной угрозы терроризма из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы уже проводим консультации и по двусторонним каналам, и в рамках ОДКБ, чтобы надежно защитить наших соседей в Центральной Азии от этой прямой и очень серьезной угрозы", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни."Ну, и пытаемся, конечно, вразумить политические круги в необходимости прекратить затягивание процесса переговоров, достижения договоренностей по формированию переходного правительства. Делаем это, в том числе, в составе, так называемой, "расширенной тройки" - РФ, США, Китай и Пакистан", - добавил министр.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210506/oruzhie-1731265564.html
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россия, мид бахрейна, исламское государство, сергей лавров, одкб, бахрейн, в мире
"Нас это волнует". Лавров отреагировал на усиление ИГ* в Афганистане
13:39 02.07.2021 (обновлено: 13:46 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу пресс-конференции по итогам встречи в Анталье - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия обеспокоена усилением ИГ* на севере Афганистана

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Россия обеспокоена усилением террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) на севере Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Нас это волнует. Поскольку в условиях безответственного поведения некоторых официальных лиц в Кабуле, в условиях поспешного вывода войск НАТО из Афганистана, без возможности доложить о выполнении хоть каких-то задач, в этих условиях игиловцы активно осваивают территории, прежде всего на севере Афганистана, прямо на границе стран, которые являются нашими союзниками", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.
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"Важно еще обратить внимание на Афганистан, куда игиловцы активно стягивают свои силы, причем делают это, используя затянувшийся, непростительно затянувшийся процесс подготовки реальных мирных переговоров. И те в Афганистане, в его правящих структурах, кто всячески пытается этот процесс еще больше затянуть, важно задуматься над последствиями этих действий для своей родины", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.
Россия проводит в ОДКБ консультации, чтобы надежно защитить страны Центральной Азии от прямой и опасной угрозы терроризма из Афганистана, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Мы уже проводим консультации и по двусторонним каналам, и в рамках ОДКБ, чтобы надежно защитить наших соседей в Центральной Азии от этой прямой и очень серьезной угрозы", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Бахрейна Абделем Латыфом аз-Зайяни.
"Ну, и пытаемся, конечно, вразумить политические круги в необходимости прекратить затягивание процесса переговоров, достижения договоренностей по формированию переходного правительства. Делаем это, в том числе, в составе, так называемой, "расширенной тройки" - РФ, США, Китай и Пакистан", - добавил министр.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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