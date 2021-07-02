https://ria.ru/20210702/lager-1739583606.html

На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь

На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь - РИА Новости, 02.07.2021

На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь

Нелегальный детский лагерь, в котором отдыхали 34 ребёнка из Москвы, выявили в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:39

2021-07-02T13:39

2021-07-02T13:39

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика алтай

онгудайский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Нелегальный детский лагерь, в котором отдыхали 34 ребёнка из Москвы, выявили в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают в СУСК РФ по региону."Следственными органами СК России по Республике Алтай по результатам доследственной проверки, организованной и проведенной по сообщению СМИ, по факту организации на территории Онгудайского района нелегального детского лагеря, не отвечающего требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Выяснилось, что лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории республики на 2021 год, контролирующие и надзорные органы его не проверяли."По предварительным данным, в конце июня 2021 года на берегу реки Катунь в окрестностях села Инегень Онгудайского района Республики Алтай, на территории агротуристического комплекса "Инегень", в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства были оказаны услуги по организации отдыха и оздоровления 34 детей, прибывших с сопровождением вожатых из Москвы", - уточняют в ведомстве.В рамках расследования уголовного дела следователи проводят изъятие документации, касающейся работы лагеря.

https://ria.ru/20210219/vokzal-1598142379.html

https://ria.ru/20201112/kalyannaya-1584215766.html

россия

республика алтай

онгудайский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, онгудайский район, происшествия