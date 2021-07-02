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На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь
На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь - РИА Новости, 02.07.2021
На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь
Нелегальный детский лагерь, в котором отдыхали 34 ребёнка из Москвы, выявили в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:39
2021-07-02T13:39
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика алтай
онгудайский район
происшествия
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БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Нелегальный детский лагерь, в котором отдыхали 34 ребёнка из Москвы, выявили в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают в СУСК РФ по региону."Следственными органами СК России по Республике Алтай по результатам доследственной проверки, организованной и проведенной по сообщению СМИ, по факту организации на территории Онгудайского района нелегального детского лагеря, не отвечающего требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Выяснилось, что лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории республики на 2021 год, контролирующие и надзорные органы его не проверяли."По предварительным данным, в конце июня 2021 года на берегу реки Катунь в окрестностях села Инегень Онгудайского района Республики Алтай, на территории агротуристического комплекса "Инегень", в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства были оказаны услуги по организации отдыха и оздоровления 34 детей, прибывших с сопровождением вожатых из Москвы", - уточняют в ведомстве.В рамках расследования уголовного дела следователи проводят изъятие документации, касающейся работы лагеря.
https://ria.ru/20210219/vokzal-1598142379.html
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россия
республика алтай
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россия, следственный комитет россии (ск рф), республика алтай, онгудайский район, происшествия
На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь
13:39 02.07.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На Алтае обнаружили нелегальный детский лагерь, в котором отдыхали 34 ребенка из Москвы

Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 2 июл - РИА Новости. Нелегальный детский лагерь, в котором отдыхали 34 ребёнка из Москвы, выявили в Республике Алтай, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают в СУСК РФ по региону.
"Следственными органами СК России по Республике Алтай по результатам доследственной проверки, организованной и проведенной по сообщению СМИ, по факту организации на территории Онгудайского района нелегального детского лагеря, не отвечающего требованиям безопасности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.
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Выяснилось, что лагерь не был включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории республики на 2021 год, контролирующие и надзорные органы его не проверяли.
"По предварительным данным, в конце июня 2021 года на берегу реки Катунь в окрестностях села Инегень Онгудайского района Республики Алтай, на территории агротуристического комплекса "Инегень", в нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства были оказаны услуги по организации отдыха и оздоровления 34 детей, прибывших с сопровождением вожатых из Москвы", - уточняют в ведомстве.
В рамках расследования уголовного дела следователи проводят изъятие документации, касающейся работы лагеря.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика АлтайОнгудайский районПроисшествия
 
 
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