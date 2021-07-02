https://ria.ru/20210702/kuzminov-1739678733.html
Экс-ректор ВШЭ Кузьминов прокомментировал назначение Анисимова
Экс-ректор ВШЭ Кузьминов прокомментировал назначение Анисимова - РИА Новости, 02.07.2021
Экс-ректор ВШЭ Кузьминов прокомментировал назначение Анисимова
Приход на место исполняющего обязанности ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова – замечательное решение, "он понимает ценность всех звеньев нашего... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T19:51
2021-07-02T19:51
2021-07-02T19:51
россия
валерий фальков
дальневосточный федеральный университет
ярослав кузьминов
высшая школа экономики (вшэ)
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Приход на место исполняющего обязанности ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова – замечательное решение, "он понимает ценность всех звеньев нашего университета", заявил экс-ректор ВШЭ, научный руководитель вуза Ярослав Кузьминов.Ранее в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков объявил, что и.о. ректора ВШЭ назначен ректор ДВФУ Никита Анисимов."Я искренне считаю, что приход сюда Никиты Анисимова - это замечательное решение, это то, что позволит Вышке не просто развиваться, идти вперед, это обычные слова, спокойно и уверенно развиваться и идти вперед, потому что он понимает ценность всех звеньев нашего университета и более-менее понимает, насколько они работают, он понимает, насколько это сложно", - заявил Кузьминов в ходе заседания ученого совета вуза.Кузьминов отметил, что ДВФУ - одна из самых сложных миссий в российском образовании, поскольку он является "парадным кампусом", а также вузом, который работает в академически сложном регионе."Задачи, которые Никита решал, - это сложные задачи, это задачи масштабные. И приход его в Вышку это, в общем-то, большая удача, я надеюсь и для него, но и для всех нас", - добавил Кузьминов.
https://ria.ru/20210702/orden-1739623819.html
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россия, валерий фальков, дальневосточный федеральный университет, ярослав кузьминов, высшая школа экономики (вшэ), общество
Экс-ректор ВШЭ Кузьминов прокомментировал назначение Анисимова
Экс-ректор ВШЭ Кузьминов прокомментировал назначение Анисимова
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Приход на место исполняющего обязанности ректора Высшей школы экономики Никиты Анисимова – замечательное решение, "он понимает ценность всех звеньев нашего университета", заявил экс-ректор ВШЭ
, научный руководитель вуза Ярослав Кузьминов
.
Ранее в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков
объявил, что и.о. ректора ВШЭ назначен ректор ДВФУ
Никита Анисимов.
"Я искренне считаю, что приход сюда Никиты Анисимова - это замечательное решение, это то, что позволит Вышке не просто развиваться, идти вперед, это обычные слова, спокойно и уверенно развиваться и идти вперед, потому что он понимает ценность всех звеньев нашего университета и более-менее понимает, насколько они работают, он понимает, насколько это сложно", - заявил Кузьминов в ходе заседания ученого совета вуза.
Кузьминов отметил, что ДВФУ - одна из самых сложных миссий в российском образовании, поскольку он является "парадным кампусом", а также вузом, который работает в академически сложном регионе.
"Задачи, которые Никита решал, - это сложные задачи, это задачи масштабные. И приход его в Вышку это, в общем-то, большая удача, я надеюсь и для него, но и для всех нас", - добавил Кузьминов.