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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210702/kurs-1739589115.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 66 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 66 копеек - РИА Новости, 02.07.2021
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 66 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 66,35 копейки - до 87,0748 рубля, курс доллара вырос на 70,89 копейки -... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T14:00
2021-07-02T14:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 66,35 копейки - до 87,0748 рубля, курс доллара вырос на 70,89 копейки - до 73,6175 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,85 копейки, составив 79,6733 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 66 копеек
14:00 02.07.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 66 копеек, до 87,07 рубля

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 66,35 копейки - до 87,0748 рубля, курс доллара вырос на 70,89 копейки - до 73,6175 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 68,85 копейки, составив 79,6733 рубля.
Электронное табло с курсами валют в Москве - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
Вчера, 08:00
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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