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Мэра Кисловодска начали выводить из искусственной комы
Мэра Кисловодска начали выводить из искусственной комы - РИА Новости, 02.07.2021
Мэра Кисловодска начали выводить из искусственной комы
Упавшего с электросамоката главу Кисловодска Александра Курбатова начали выводить из искусственной комы, сообщили в администрации города. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T22:50
2021-07-02T22:50
александр курбатов
россия
москва
общество
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ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Упавшего с электросамоката главу Кисловодска Александра Курбатова начали выводить из искусственной комы, сообщили в администрации города.Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии."Александр Курбатов продолжает проходить лечение в медицинском центре им. Бурденко. На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы. Специалисты отмечают, что организм положительно реагирует на лечение", - отмечают власти.Добавляется, что решение о необходимости хирургических вмешательств будет приниматься после нормализации его состояния.
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александр курбатов, россия, москва, общество
Мэра Кисловодска начали выводить из искусственной комы
22:50 02.07.2021
 
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации / Мэр Кисловодска Александр Курбатов
Мэр Кисловодска Александр Курбатов - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации /

Мэра Кисловодска Курбатова начали выводить из искусственной комы

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Упавшего с электросамоката главу Кисловодска Александра Курбатова начали выводить из искусственной комы, сообщили в администрации города.
Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии.
"Александр Курбатов продолжает проходить лечение в медицинском центре им. Бурденко. На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы. Специалисты отмечают, что организм положительно реагирует на лечение", - отмечают власти.
Добавляется, что решение о необходимости хирургических вмешательств будет приниматься после нормализации его состояния.
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