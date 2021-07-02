https://ria.ru/20210702/kurbatov-1739699196.html

Мэра Кисловодска начали выводить из искусственной комы

Мэра Кисловодска начали выводить из искусственной комы - РИА Новости, 02.07.2021

Мэра Кисловодска начали выводить из искусственной комы

Упавшего с электросамоката главу Кисловодска Александра Курбатова начали выводить из искусственной комы, сообщили в администрации города. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T22:50

2021-07-02T22:50

2021-07-02T22:50

александр курбатов

россия

москва

общество

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ПЯТИГОРСК, 2 июл - РИА Новости. Упавшего с электросамоката главу Кисловодска Александра Курбатова начали выводить из искусственной комы, сообщили в администрации города.Ранее сообщалось, что 12 июня Курбатов неудачно упал с электросамоката и находится в тяжелом состоянии. Ему провели операцию, врачи ввели его в искусственную кому и перевезли в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко. Курбатов находился в стабильно тяжелом состоянии."Александр Курбатов продолжает проходить лечение в медицинском центре им. Бурденко. На сегодняшний день врачи поэтапно выводят его из искусственной комы. Специалисты отмечают, что организм положительно реагирует на лечение", - отмечают власти.Добавляется, что решение о необходимости хирургических вмешательств будет приниматься после нормализации его состояния.

https://ria.ru/20210620/elektrosamokat-1737712461.html

россия

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александр курбатов, россия, москва, общество