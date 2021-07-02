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Туристы аннулировали 15% брони по Кубани на июль из-за ограничений
Туристы аннулировали 15% брони по Кубани на июль из-за ограничений - РИА Новости, 02.07.2021
Туристы аннулировали 15% брони по Кубани на июль из-за ограничений
Туроператор "Дельфин" фиксирует реальные аннуляции туров в Краснодарский край после введения ограничений на заселение в гостиницы региона, на данный момент от... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:50
2021-07-02T17:54
сергей ромашкин
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новости - туризм
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Туроператор "Дельфин" фиксирует реальные аннуляции туров в Краснодарский край после введения ограничений на заселение в гостиницы региона, на данный момент от поездок на июль отказалось 15% туристов, сообщил РИА Новости гендиректор компании Сергей Ромашкин.После того, как власти Краснодарского края объявили, что с 1 июля будут принимать только туристов с отрицательным ПЦР-тестом или вакцинированных, а с 1 августа - только привитых, туроператоры сообщали о шквале заявок на аннуляцию туров."Сейчас идут реальные аннуляции туров в Краснодарский край, и путешественники ждут свои деньги, потому что понимают, что не успеют вакцинироваться до 1 августа. На июль аннулировано уже 15% бронирований. По августу пока немного, потому что мы только сегодня начали эту работу. До этого неделю пытались уговорить администрацию региона смягчить меры и скорректировать условия заезда в пользу ПЦР-тестов. Нам это не удалось", - сказал Ромашкин.Заявки на аннулирование бронирований на июль в компанию поступали всю прошлую неделю. Массовых снятий бронирований туров на август в туроператоре ждут уже в начале следующей недели."Больше половины туристов уйдет с августа, потому что они не успеют привиться. Власти региона исходили из того, что у туристов весь июль впереди, но сегодня 2-е число, а записаться во многих регионах на вакцинацию возможно не раньше 11-го июля, потому что очереди. Вторую прививку они получат только в начале августа, и не уверен, что они сразу же бросятся в объятия Кубани", - добавил глава "Дельфина"."Сейчас новые туристы не замещают выбывших, потому что бронирования упали в 2,5-3 раза. И мы наблюдаем не загрузку курортов, а разгрузку. Если смотреть по прошлым годам, то мы сейчас должны были войти в период максимальных продаж, а вместо этого пошли на спад", - сказал Ромашкин, отметив, что, по его подсчетам, за неделю после подписания постановления краснодарского губернатора успело привиться меньше процента потенциальных туристов.
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сергей ромашкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, туризм, новости - туризм, краснодарский край, общество
Туристы аннулировали 15% брони по Кубани на июль из-за ограничений
17:50 02.07.2021 (обновлено: 17:54 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники санатория проверяют сертификат о вакцинации от CoVID-19 и ПЦР-тесты у гостей перед заселением в номера санатория "Красная Талка" в Геленджике
Сотрудники санатория проверяют сертификат о вакцинации от CoVID-19 и ПЦР-тесты у гостей перед заселением в номера санатория Красная Талка в Геленджике - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сергей Ромашкин сообщил, что от поездок на Кубань в июле отказалось 15% туристов

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Туроператор "Дельфин" фиксирует реальные аннуляции туров в Краснодарский край после введения ограничений на заселение в гостиницы региона, на данный момент от поездок на июль отказалось 15% туристов, сообщил РИА Новости гендиректор компании Сергей Ромашкин.
После того, как власти Краснодарского края объявили, что с 1 июля будут принимать только туристов с отрицательным ПЦР-тестом или вакцинированных, а с 1 августа - только привитых, туроператоры сообщали о шквале заявок на аннуляцию туров.
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"Сейчас идут реальные аннуляции туров в Краснодарский край, и путешественники ждут свои деньги, потому что понимают, что не успеют вакцинироваться до 1 августа. На июль аннулировано уже 15% бронирований. По августу пока немного, потому что мы только сегодня начали эту работу. До этого неделю пытались уговорить администрацию региона смягчить меры и скорректировать условия заезда в пользу ПЦР-тестов. Нам это не удалось", - сказал Ромашкин.
Заявки на аннулирование бронирований на июль в компанию поступали всю прошлую неделю. Массовых снятий бронирований туров на август в туроператоре ждут уже в начале следующей недели.
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"Больше половины туристов уйдет с августа, потому что они не успеют привиться. Власти региона исходили из того, что у туристов весь июль впереди, но сегодня 2-е число, а записаться во многих регионах на вакцинацию возможно не раньше 11-го июля, потому что очереди. Вторую прививку они получат только в начале августа, и не уверен, что они сразу же бросятся в объятия Кубани", - добавил глава "Дельфина".
"Сейчас новые туристы не замещают выбывших, потому что бронирования упали в 2,5-3 раза. И мы наблюдаем не загрузку курортов, а разгрузку. Если смотреть по прошлым годам, то мы сейчас должны были войти в период максимальных продаж, а вместо этого пошли на спад", - сказал Ромашкин, отметив, что, по его подсчетам, за неделю после подписания постановления краснодарского губернатора успело привиться меньше процента потенциальных туристов.
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22 июня, 08:35Туризм
 
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