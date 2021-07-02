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Туризм
https://ria.ru/20210702/kuban-1739647318.html
Власти Кубани изменили правила въезда для туристов
Власти Кубани изменили правила въезда для туристов - РИА Новости, 02.07.2021
Власти Кубани изменили правила въезда для туристов
Власти Кубани изменили правила для туристов: теперь для заселения в гостиницы детей до 14 лет включительно не потребуются ПЦР-тесты и справки о медотводе... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T17:27
2021-07-02T22:10
туризм
коронавирус covid-19
россия
туризм
вениамин кондратьев
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коронавирус в россии
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КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Власти Кубани изменили правила для туристов: теперь для заселения в гостиницы детей до 14 лет включительно не потребуются ПЦР-тесты и справки о медотводе. соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.Ранее власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки. Первоначально правила не распространялись на детей до шести лет.Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации региона, несовершеннолетним с 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании. Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах. Прививку от коронавируса сейчас можно сделать во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
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коронавирус covid-19, россия, туризм, вениамин кондратьев, новости - туризм, здоровье - общество, краснодарский край, коронавирус в россии
Власти Кубани изменили правила въезда для туристов
17:27 02.07.2021 (обновлено: 22:10 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на территории санатория "Октябрьский" в Краснодарском крае
Отдыхающие на территории санатория Октябрьский в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Власти Кубани разрешили заселяться детям до 14 лет в гостиницы без ПЦР-тестов

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КРАСНОДАР, 2 июл — РИА Новости. Власти Кубани изменили правила для туристов: теперь для заселения в гостиницы детей до 14 лет включительно не потребуются ПЦР-тесты и справки о медотводе. соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев.
Ранее власти Краснодарского края ввели правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. С 1 августа туристы должны будут предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки. Первоначально правила не распространялись на детей до шести лет.
Как уточняется в сообщении пресс-службы администрации региона, несовершеннолетним с 15 до 18 лет нужно с 1 июля предъявлять отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.
Сейчас обязательная вакцинация для отдельных групп населения введена в 25 российских регионах.
Прививку от коронавируса сейчас можно сделать во всех российских регионах. Еще в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины — "Спутник Лайт".
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