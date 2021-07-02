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Туризм
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На Кубани рассказали, сколько туристов отменили брони из-за ограничений
На Кубани рассказали, сколько туристов отменили брони из-за ограничений - РИА Новости, 02.07.2021
На Кубани рассказали, сколько туристов отменили брони из-за ограничений
Отмена бронирований на курортах Кубани после введения требований о вакцинации и ПЦР-тестировании не превышает десяти процентов, сказал губернатор Краснодарского РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:18
2021-07-02T11:18
туризм
отдых в россии 2021 летом
вакцинация россиян от covid-19
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус в россии
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туризм
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Отмена бронирований на курортах Кубани после введения требований о вакцинации и ПЦР-тестировании не превышает десяти процентов, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев."Мы осознанно пошли на этот шаг, чтобы обезопасить жителей и гостей края, ведь сегодня на наших курортах одномоментно отдыхают 400 тысяч туристов. Из них более 90 процентов приехали из других регионов страны и зарубежья, – приводит пресс-служба слова чиновника. – Да, нам прогнозировали отток туристов, аннулирование броней чуть ли не до 80 процентов, что спрос на отдых у нас снизится. Пока же общий анализ ситуации на туристском рынке показывает, что отмена в среднем одна на десять бронирований. По факту сейчас на наших курортах значительно больше отдыхающих, чем было в июле прошлого года".Глава региона также выразил надежду на то, что принятые в Краснодарском крае меры найдут понимание у туристов, потому что ограничения введены из соображений обеспечения безопасности.С 1 июля на Кубани заселяющимся отдыхающим необходимо представить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде, при этом со дня их выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Также будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде. Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии, въезжающим на территорию края, потребуется "свежий" отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе от прививки с отрицательным ПЦР-тестом будет обязательным. Приниматься будут также меддокументы о перенесенном заболевании. Тест потребуют и у детей старше шести лет.
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отдых в россии 2021 летом, вакцинация россиян от covid-19, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус в россии, куда поехать, туризм, вениамин кондратьев, новости - туризм, краснодарский край
На Кубани рассказали, сколько туристов отменили брони из-за ограничений
11:18 02.07.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудники санатория проверяют сертификат о вакцинации от CoVID-19 и ПЦР-тесты у гостей перед заселением в номера санатория "Красная Талка"
Сотрудники санатория проверяют сертификат о вакцинации от CoVID-19 и ПЦР-тесты у гостей перед заселением в номера санатория Красная Талка - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Губернатор Краснодарского края рассказал, сколько туристов отменили брони из-за ограничений

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 2 июл – РИА Новости. Отмена бронирований на курортах Кубани после введения требований о вакцинации и ПЦР-тестировании не превышает десяти процентов, сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Мы осознанно пошли на этот шаг, чтобы обезопасить жителей и гостей края, ведь сегодня на наших курортах одномоментно отдыхают 400 тысяч туристов. Из них более 90 процентов приехали из других регионов страны и зарубежья, – приводит пресс-служба слова чиновника. – Да, нам прогнозировали отток туристов, аннулирование броней чуть ли не до 80 процентов, что спрос на отдых у нас снизится. Пока же общий анализ ситуации на туристском рынке показывает, что отмена в среднем одна на десять бронирований. По факту сейчас на наших курортах значительно больше отдыхающих, чем было в июле прошлого года".
Глава региона также выразил надежду на то, что принятые в Краснодарском крае меры найдут понимание у туристов, потому что ограничения введены из соображений обеспечения безопасности.
С 1 июля на Кубани заселяющимся отдыхающим необходимо представить меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде, при этом со дня их выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Также будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде. Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии, въезжающим на территорию края, потребуется "свежий" отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".
С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе от прививки с отрицательным ПЦР-тестом будет обязательным. Приниматься будут также меддокументы о перенесенном заболевании. Тест потребуют и у детей старше шести лет.
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