В Крыму объявили штормовое предупреждение
14:20 02.07.2021 (обновлено: 22:30 02.07.2021)
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за надвигающихся на Крым ливней и крупного града
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. К Крыму приближается холодный циклон, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
"В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 миллиметров), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.
26 июня, 13:42Сильный дождь накрыл Ялту спустя неделю после наводнения
При этом со 2 по 4 июля в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожароопасность.
Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением и гибелью сельскохозяйственных растений. Крымчан и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности при непогоде, в том числе ограничить походы в горы.
Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, городские власти готовятся к локальным подтоплениям. Она уточнила, что наиболее проблемными участками остаются улицы Кривошты, Вергасова и Ломоносова, а также поселок Кореиз.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к наводнению в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.