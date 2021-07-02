https://ria.ru/20210702/krym-1739594385.html

В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 02.07.2021

В Крыму объявили штормовое предупреждение

К Крыму приближается холодный циклон, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС. РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T14:20

2021-07-02T14:20

2021-07-02T22:30

туризм

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. К Крыму приближается холодный циклон, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС."В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела днем и до конца суток 3 июля, в течение суток 4 и 5 июля в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильные ливни (более 30 миллиметров), грозы, местами крупный град, шквал 20-25 метров в секунду", — говорится в сообщении.При этом со 2 по 4 июля в центральных районах полуострова ожидается чрезвычайная пожароопасность.Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением и гибелью сельскохозяйственных растений. Крымчан и гостей полуострова призывают соблюдать правила безопасности при непогоде, в том числе ограничить походы в горы.Как сообщила мэр Ялты Янина Павленко, городские власти готовятся к локальным подтоплениям. Она уточнила, что наиболее проблемными участками остаются улицы Кривошты, Вергасова и Ломоносова, а также поселок Кореиз.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к наводнению в Керчи и нескольких населенных пунктах на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы республики.

https://ria.ru/20210626/yalta-1738729685.html

https://ria.ru/20210628/uscherb-1738962648.html

https://ria.ru/20210701/krym-1739418801.html

россия

республика крым

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туризм, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым