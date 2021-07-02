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Аксенов отреагировал на причисление народов Крыма к коренным на Украине
Аксенов отреагировал на причисление народов Крыма к коренным на Украине - РИА Новости, 02.07.2021
Аксенов отреагировал на причисление народов Крыма к коренным на Украине
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причисление трех крымских народов к коренным на Украине сделано в пропагандистских целях, а сам этот факт назвал... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:30
2021-07-02T13:30
россия
сергей аксенов (политик)
верховная рада украины
республика крым
украина
в мире
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причисление трех крымских народов к коренным на Украине сделано в пропагандистских целях, а сам этот факт назвал безмозглым политиканством.Верховная рада приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма, - крымские татары, караимы и крымчаки."На мой взгляд, все это ясно показывает, что на самом деле официальный Киев не верит в возможность возвращения Крыма под свой контроль. Поэтому считает, что крымским татарам, караимам и крымчакам можно обещать все, что угодно, ведь выполнять эти обещания все равно не придется. Зато факт принятия закона можно использовать в пропагандистских целях", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, одним из первых нормативно-правовых документов, принятых после воссоединения Крыма с Россией, стал указ президента РФ о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития. "За 7 лет в плане обустройства реабилитированных народов сделано больше, чем за 23 года украинской аннексии полуострова", - подчеркнул Аксенов.Кроме того, по его словам, в конституции Крыма был закреплен государственный статус русского, украинского и крымско-татарского языков. "Эти примеры наглядно демонстрируют, чем отличается ответственная национальная политика великого государства от безответственного и безмозглого политиканства", - отметил Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210701/shag-1739493687.html
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россия, сергей аксенов (политик), верховная рада украины, республика крым, украина, в мире, политика
Аксенов отреагировал на причисление народов Крыма к коренным на Украине
13:30 02.07.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Сергей Аксенов назвал причисление трех народов Крыма к коренным на Украине политиканством

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причисление трех крымских народов к коренным на Украине сделано в пропагандистских целях, а сам этот факт назвал безмозглым политиканством.
Верховная рада приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма, - крымские татары, караимы и крымчаки.
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В Киеве заявили о важном шаге на пути к "возвращению" Крыма
"На мой взгляд, все это ясно показывает, что на самом деле официальный Киев не верит в возможность возвращения Крыма под свой контроль. Поэтому считает, что крымским татарам, караимам и крымчакам можно обещать все, что угодно, ведь выполнять эти обещания все равно не придется. Зато факт принятия закона можно использовать в пропагандистских целях", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, одним из первых нормативно-правовых документов, принятых после воссоединения Крыма с Россией, стал указ президента РФ о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития. "За 7 лет в плане обустройства реабилитированных народов сделано больше, чем за 23 года украинской аннексии полуострова", - подчеркнул Аксенов.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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В Киеве заявили о проблеме с блокадой Крыма
Кроме того, по его словам, в конституции Крыма был закреплен государственный статус русского, украинского и крымско-татарского языков. "Эти примеры наглядно демонстрируют, чем отличается ответственная национальная политика великого государства от безответственного и безмозглого политиканства", - отметил Аксенов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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Кулеба назвал включение Крыма в состав России ошибкой
 
РоссияСергей Аксенов (политик)Верховная Рада УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ миреПолитика
 
 
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