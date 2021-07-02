https://ria.ru/20210702/krym-1739581234.html

Аксенов отреагировал на причисление народов Крыма к коренным на Украине

Аксенов отреагировал на причисление народов Крыма к коренным на Украине - РИА Новости, 02.07.2021

Аксенов отреагировал на причисление народов Крыма к коренным на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причисление трех крымских народов к коренным на Украине сделано в пропагандистских целях, а сам этот факт назвал... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:30

2021-07-02T13:30

2021-07-02T13:30

россия

сергей аксенов (политик)

верховная рада украины

республика крым

украина

в мире

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что причисление трех крымских народов к коренным на Украине сделано в пропагандистских целях, а сам этот факт назвал безмозглым политиканством.Верховная рада приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в законопроекте отдельно прописаны как коренные народы Украины те, что сформировались на территории Крыма, - крымские татары, караимы и крымчаки."На мой взгляд, все это ясно показывает, что на самом деле официальный Киев не верит в возможность возвращения Крыма под свой контроль. Поэтому считает, что крымским татарам, караимам и крымчакам можно обещать все, что угодно, ведь выполнять эти обещания все равно не придется. Зато факт принятия закона можно использовать в пропагандистских целях", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, одним из первых нормативно-правовых документов, принятых после воссоединения Крыма с Россией, стал указ президента РФ о мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития. "За 7 лет в плане обустройства реабилитированных народов сделано больше, чем за 23 года украинской аннексии полуострова", - подчеркнул Аксенов.Кроме того, по его словам, в конституции Крыма был закреплен государственный статус русского, украинского и крымско-татарского языков. "Эти примеры наглядно демонстрируют, чем отличается ответственная национальная политика великого государства от безответственного и безмозглого политиканства", - отметил Аксенов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210701/shag-1739493687.html

https://ria.ru/20210701/blokada-1739465569.html

https://ria.ru/20210701/oshibka-1739461584.html

россия

республика крым

украина

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россия, сергей аксенов (политик), верховная рада украины, республика крым, украина, в мире, политика