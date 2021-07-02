https://ria.ru/20210702/krym-1739552279.html

В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины

В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины - РИА Новости, 02.07.2021

В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов в связи с принятием в Киеве закона о "коренных народах" призвал готовиться к возвращению соотечественников с... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:34

2021-07-02T11:34

2021-07-02T17:56

россия

владимир константинов

верховная рада украины

республика крым

киев

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в связи с принятием в Киеве закона о "коренных народах" призвал готовиться к возвращению соотечественников с Украины.Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские."Мы должны сделать все для того, чтобы принять и интегрировать своих соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться (с Украины. — Прим. ред.) в индивидуальном порядке", — сказал РИА Новости Константинов.По его словам, у русскокультурного населения Украины отняли родной язык, веру и подменяют историческую память, выставляя в роли людей второго сорта.

https://ria.ru/20210701/razdelenie-1739418369.html

россия

республика крым

киев

украина

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россия, владимир константинов, верховная рада украины, республика крым, киев, украина