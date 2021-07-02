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В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины
В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины - РИА Новости, 02.07.2021
В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов в связи с принятием в Киеве закона о "коренных народах" призвал готовиться к возвращению соотечественников с... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:34
2021-07-02T17:56
россия
владимир константинов
верховная рада украины
республика крым
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в связи с принятием в Киеве закона о "коренных народах" призвал готовиться к возвращению соотечественников с Украины.Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские."Мы должны сделать все для того, чтобы принять и интегрировать своих соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться (с Украины. — Прим. ред.) в индивидуальном порядке", — сказал РИА Новости Константинов.По его словам, у русскокультурного населения Украины отняли родной язык, веру и подменяют историческую память, выставляя в роли людей второго сорта.
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россия, владимир константинов, верховная рада украины, республика крым, киев, украина
В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины
11:34 02.07.2021 (обновлено: 17:56 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГосударственный герб России установили на здании парламента Крыма
Государственный герб России установили на здании парламента Крыма - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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В Крыму призвали готовиться к репатриации русских с Украины из-за закона о коренных народах

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в связи с принятием в Киеве закона о "коренных народах" призвал готовиться к возвращению соотечественников с Украины.
Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
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"Мы должны сделать все для того, чтобы принять и интегрировать своих соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться (с Украины. — Прим. ред.) в индивидуальном порядке", — сказал РИА Новости Константинов.
По его словам, у русскокультурного населения Украины отняли родной язык, веру и подменяют историческую память, выставляя в роли людей второго сорта.
 
РоссияВладимир КонстантиновВерховная Рада УкраиныРеспублика КрымКиевУкраина
 
 
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