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В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины
В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины - РИА Новости, 02.07.2021
В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов в связи с принятием в Киеве закона о "коренных народах" призвал готовиться к возвращению соотечественников с... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:34
2021-07-02T11:34
2021-07-02T17:56
россия
владимир константинов
верховная рада украины
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киев
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в связи с принятием в Киеве закона о "коренных народах" призвал готовиться к возвращению соотечественников с Украины.Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские."Мы должны сделать все для того, чтобы принять и интегрировать своих соотечественников, которые будут вынуждены возвращаться (с Украины. — Прим. ред.) в индивидуальном порядке", — сказал РИА Новости Константинов.По его словам, у русскокультурного населения Украины отняли родной язык, веру и подменяют историческую память, выставляя в роли людей второго сорта.
https://ria.ru/20210701/razdelenie-1739418369.html
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россия, владимир константинов, верховная рада украины, республика крым, киев, украина
В Крыму призвали готовиться к возвращению соотечественников с Украины
11:34 02.07.2021 (обновлено: 17:56 02.07.2021)
В Крыму призвали готовиться к репатриации русских с Украины из-за закона о коренных народах