Байден заявил об отсутствии понимания причин крушения дома во Флориде

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Четкого понимания причин, которые привели к крушению жилого дома во Флориде, пока нет, заявил президент США Джо Байден.Байден в четверг прибыл в городок Сёрфсайд, где неделю назад обрушился 12-этажный жилой дом. До настоящего времени спасателям удалось извлечь из-под обломков тела 18 погибших, судьба еще 145 человек неизвестна."У нас нет какого-то четкого понимания причин произошедшего", - сказал Байден журналистам. Перед общением с прессой он поговорил со спасателями и семьями погибших. По словам президента, существуют различные мнения и версии причин произошедшего, которые в том числе озвучивают родные погибших.Он отметил, что родные тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести, "знают, что шансы (найти людей живыми) с каждым днем исчезают, но они хотят как минимум вернуть тела, чтобы похоронить их"."Я думаю, они настроены очень реалистично, но это не означает, что мы должны остановиться. Мы должны продолжать работы по поиску тел", - сказал Байден.Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. В четверг поисковые работы были временно приостановлены из-за опасности обрушения устоявшей части здания.
Байден заявил об отсутствии четкого понимания причин крушения жилого дома во Флориде
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ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Четкого понимания причин, которые привели к крушению жилого дома во Флориде, пока нет, заявил президент СШАДжо Байден.
Байден в четверг прибыл в городок Сёрфсайд, где неделю назад обрушился 12-этажный жилой дом. До настоящего времени спасателям удалось извлечь из-под обломков тела 18 погибших, судьба еще 145 человек неизвестна.
"У нас нет какого-то четкого понимания причин произошедшего", - сказал Байден журналистам. Перед общением с прессой он поговорил со спасателями и семьями погибших. По словам президента, существуют различные мнения и версии причин произошедшего, которые в том числе озвучивают родные погибших.
Он отметил, что родные тех, кто до сих пор числится пропавшим без вести, "знают, что шансы (найти людей живыми) с каждым днем исчезают, но они хотят как минимум вернуть тела, чтобы похоронить их".
"Я думаю, они настроены очень реалистично, но это не означает, что мы должны остановиться. Мы должны продолжать работы по поиску тел", - сказал Байден.
Многоэтажное здание частично обрушилось 24 июня в городке Сёрфсайд, входящем в состав городской агломерации Майами. Власти сообщили, что разрушено около половины из 130 расположенных в нем квартир. В четверг поисковые работы были временно приостановлены из-за опасности обрушения устоявшей части здания.
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