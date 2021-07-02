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В Кремле прокомментировали избиение активиста, пожаловавшегося Путину
В Кремле прокомментировали избиение активиста, пожаловавшегося Путину - РИА Новости, 02.07.2021
В Кремле прокомментировали избиение активиста, пожаловавшегося Путину
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратится в МВД с запросом о ситуации с мусорным полигоном в Тамбовской области, где напали на... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T13:08
2021-07-02T13:12
россия
владимир путин
тамбовская область
общество
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратится в МВД с запросом о ситуации с мусорным полигоном в Тамбовской области, где напали на протестовавшего активиста.Информация об избиении активиста Романа Герасимова изначально появилась на страницах тамбовских интернет-групп и в местных Telegram-каналах. Там сообщалось, что утром в четверг на Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета ранее записал видео для прямой линии с президентом Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, у дома в селе Березовка напали трое неизвестных. Мужчине, по сообщениям в соцсетях, нанесли три ножевых ранения, днем ранее ему "порезали колесо автомобиля".По его словам, в Кремле проводят анализ информации об угрозах тем, кто обратился к президенту с жалобой в рамках прямой линии."Такое бывало неоднократно, и, знаете, я помню, в начале 2000-х и журналистам, которые приезжали в некоторые регионы, угрожали. Нам приходилось этим заниматься", - отметил Песков.Он добавил, что это неприемлемо, но не нужно это преувеличивать, создавать систему."Нет, это отдельные такие нелепые ситуации, которые являются абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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россия, владимир путин, тамбовская область, общество
В Кремле прокомментировали избиение активиста, пожаловавшегося Путину
13:08 02.07.2021 (обновлено: 13:12 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

В Кремле прокомментировали избиение активиста, пожаловавшегося Путину

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратится в МВД с запросом о ситуации с мусорным полигоном в Тамбовской области, где напали на протестовавшего активиста.
Информация об избиении активиста Романа Герасимова изначально появилась на страницах тамбовских интернет-групп и в местных Telegram-каналах. Там сообщалось, что утром в четверг на Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета ранее записал видео для прямой линии с президентом Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, у дома в селе Березовка напали трое неизвестных. Мужчине, по сообщениям в соцсетях, нанесли три ножевых ранения, днем ранее ему "порезали колесо автомобиля".
"Мы действительно видели эти сообщения. И, конечно, мы имеем в виду к нашим коллегам в МВД обратиться, чтобы разобраться, что там произошло на самом деле", - сказал Песков журналистам.
По его словам, в Кремле проводят анализ информации об угрозах тем, кто обратился к президенту с жалобой в рамках прямой линии.
"Такое бывало неоднократно, и, знаете, я помню, в начале 2000-х и журналистам, которые приезжали в некоторые регионы, угрожали. Нам приходилось этим заниматься", - отметил Песков.
Он добавил, что это неприемлемо, но не нужно это преувеличивать, создавать систему.
"Нет, это отдельные такие нелепые ситуации, которые являются абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
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