https://ria.ru/20210702/kreml-1739576144.html

В Кремле прокомментировали избиение активиста, пожаловавшегося Путину

В Кремле прокомментировали избиение активиста, пожаловавшегося Путину - РИА Новости, 02.07.2021

В Кремле прокомментировали избиение активиста, пожаловавшегося Путину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратится в МВД с запросом о ситуации с мусорным полигоном в Тамбовской области, где напали на... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T13:08

2021-07-02T13:08

2021-07-02T13:12

россия

владимир путин

тамбовская область

общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль обратится в МВД с запросом о ситуации с мусорным полигоном в Тамбовской области, где напали на протестовавшего активиста.Информация об избиении активиста Романа Герасимова изначально появилась на страницах тамбовских интернет-групп и в местных Telegram-каналах. Там сообщалось, что утром в четверг на Герасимова, который вместе с другими жителями Дегтянского сельсовета ранее записал видео для прямой линии с президентом Владимиром Путиным с просьбой не допустить строительство мусорного полигона, у дома в селе Березовка напали трое неизвестных. Мужчине, по сообщениям в соцсетях, нанесли три ножевых ранения, днем ранее ему "порезали колесо автомобиля".По его словам, в Кремле проводят анализ информации об угрозах тем, кто обратился к президенту с жалобой в рамках прямой линии."Такое бывало неоднократно, и, знаете, я помню, в начале 2000-х и журналистам, которые приезжали в некоторые регионы, угрожали. Нам приходилось этим заниматься", - отметил Песков.Он добавил, что это неприемлемо, но не нужно это преувеличивать, создавать систему."Нет, это отдельные такие нелепые ситуации, которые являются абсолютно неприемлемыми", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

https://ria.ru/20210701/proisshestvie-1739449416.html

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тамбовская область

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россия, владимир путин, тамбовская область, общество