Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОснователь корпорации Virgin Group Сэр Ричард Брэнсон
Миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос раньше Джеффа Безоса
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля – раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из заявления компании Virgin Galactic.
"Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается", - сообщила компания в Twitter.
Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021
The countdown begins. #Unity22
https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX
На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.
Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.