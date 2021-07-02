https://ria.ru/20210702/kosmos-1739514764.html

Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса

Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса - РИА Новости, 02.07.2021

Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля – раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T02:45

2021-07-02T02:45

2021-07-02T02:45

virgin galactic

джефф безос

космос - риа наука

ричард брэнсон

сша

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля – раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из заявления компании Virgin Galactic.На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.

https://ria.ru/20210623/bezos-1738169531.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

virgin galactic, джефф безос, космос - риа наука, ричард брэнсон, сша