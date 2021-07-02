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Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса
Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса - РИА Новости, 02.07.2021
Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса
Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля – раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T02:45
2021-07-02T02:45
virgin galactic
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля – раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из заявления компании Virgin Galactic.На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.
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virgin galactic, джефф безос, космос - риа наука, ричард брэнсон, сша
Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса
02:45 02.07.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОснователь корпорации Virgin Group Сэр Ричард Брэнсон
Основатель корпорации Virgin Group Сэр Ричард Брэнсон - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

Миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос раньше Джеффа Безоса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля – раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из заявления компании Virgin Galactic.

"Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается", - сообщила компания в Twitter.

На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.
Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.
Генеральный директор Amazon Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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Более 92 тысяч человек выступили против возвращения Безоса из космоса
 
Virgin GalacticДжефф БезосКосмос - РИА НаукаРичард БрэнсонСША
 
 
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