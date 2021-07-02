https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739694597.html

Житель Саратова купил поддельный сертификат о прививке и заболел COVID-19

Житель Саратова купил поддельный сертификат о прививке и заболел COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021

Житель Саратова купил поддельный сертификат о прививке и заболел COVID-19

Житель Саратовской области после приобретения поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса попал в больницу с коронавирусом, где признался, что на самом РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T21:50

2021-07-02T21:50

2021-07-02T21:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

валерий радаев

здоровье - общество

саратовская область

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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Житель Саратовской области после приобретения поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса попал в больницу с коронавирусом, где признался, что на самом деле не прививался, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.Ранее в пятницу саратовский губернатор Валерий Радаев заявил, что выявлен факт предоставления фельдшером одного из медучреждений области поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, и призвал жестко пресекать такие случаи."Сейчас я имею факты такие, что один из фельдшеров нашей области буквально за какое-то мизерное вознаграждение... выдавал ложные сертификаты. Больной поступил в стационар. Врачи очень удивились, как можно было заболеть, и когда начали выявлять это, оказалось, что он не принимал эту вакцину. При расследовании уже компетентными органами была обнаружена вакцина, хранящаяся в холодильнике, которая уже не может быть применена", - сказал Костин на видео, опубликованном в аккаунте регионального минздрава в Instagram."Вопиющий факт, за который нужно отвечать по всей строгости закона. Но я не об этом. Человек заболел. Скольких он еще заразил? Кто ответит за это?.. Врачам говорю - нельзя вообще надевать халаты, если вы идете таким путем. Я вас очень прошу, давайте изменим свое отношение, кто еще его не изменил к этому мероприятию", - добавил он.

https://ria.ru/20210701/sertifikat-1739419592.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий радаев, здоровье - общество, саратовская область