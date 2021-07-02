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Житель Саратова купил поддельный сертификат о прививке и заболел COVID-19
Житель Саратова купил поддельный сертификат о прививке и заболел COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
Житель Саратова купил поддельный сертификат о прививке и заболел COVID-19
Житель Саратовской области после приобретения поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса попал в больницу с коронавирусом, где признался, что на самом РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T21:50
2021-07-02T21:50
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий радаев
здоровье - общество
саратовская область
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Житель Саратовской области после приобретения поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса попал в больницу с коронавирусом, где признался, что на самом деле не прививался, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.Ранее в пятницу саратовский губернатор Валерий Радаев заявил, что выявлен факт предоставления фельдшером одного из медучреждений области поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, и призвал жестко пресекать такие случаи."Сейчас я имею факты такие, что один из фельдшеров нашей области буквально за какое-то мизерное вознаграждение... выдавал ложные сертификаты. Больной поступил в стационар. Врачи очень удивились, как можно было заболеть, и когда начали выявлять это, оказалось, что он не принимал эту вакцину. При расследовании уже компетентными органами была обнаружена вакцина, хранящаяся в холодильнике, которая уже не может быть применена", - сказал Костин на видео, опубликованном в аккаунте регионального минздрава в Instagram."Вопиющий факт, за который нужно отвечать по всей строгости закона. Но я не об этом. Человек заболел. Скольких он еще заразил? Кто ответит за это?.. Врачам говорю - нельзя вообще надевать халаты, если вы идете таким путем. Я вас очень прошу, давайте изменим свое отношение, кто еще его не изменил к этому мероприятию", - добавил он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий радаев, здоровье - общество, саратовская область
Житель Саратова купил поддельный сертификат о прививке и заболел COVID-19
21:50 02.07.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Житель Саратова купил поддельный сертификат о прививке и заболел COVID-19

Читать ria.ru в
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Житель Саратовской области после приобретения поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса попал в больницу с коронавирусом, где признался, что на самом деле не прививался, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
Ранее в пятницу саратовский губернатор Валерий Радаев заявил, что выявлен факт предоставления фельдшером одного из медучреждений области поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса, и призвал жестко пресекать такие случаи.
"Сейчас я имею факты такие, что один из фельдшеров нашей области буквально за какое-то мизерное вознаграждение... выдавал ложные сертификаты. Больной поступил в стационар. Врачи очень удивились, как можно было заболеть, и когда начали выявлять это, оказалось, что он не принимал эту вакцину. При расследовании уже компетентными органами была обнаружена вакцина, хранящаяся в холодильнике, которая уже не может быть применена", - сказал Костин на видео, опубликованном в аккаунте регионального минздрава в Instagram.
"Вопиющий факт, за который нужно отвечать по всей строгости закона. Но я не об этом. Человек заболел. Скольких он еще заразил? Кто ответит за это?.. Врачам говорю - нельзя вообще надевать халаты, если вы идете таким путем. Я вас очень прошу, давайте изменим свое отношение, кто еще его не изменил к этому мероприятию", - добавил он.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий РадаевЗдоровье - ОбществоСаратовская область
 
 
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