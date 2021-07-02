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На Урале возбудили дела из-за поддельных справок о COVID-19 у мигрантов
На Урале возбудили дела из-за поддельных справок о COVID-19 у мигрантов - РИА Новости, 02.07.2021
На Урале возбудили дела из-за поддельных справок о COVID-19 у мигрантов
Шестеро жителей ближнего зарубежья при оформлении патента на трудовую деятельность в Челябинской области предъявили поддельные справки об отсутствии COVID-19,... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T15:19
2021-07-02T15:19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
гумвд
магнитогорск
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. Шестеро жителей ближнего зарубежья при оформлении патента на трудовую деятельность в Челябинской области предъявили поддельные справки об отсутствии COVID-19, возбуждены уголовные дела, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.По данным пресс-службы, шестеро граждан ближнего зарубежья при обращении за оформлением патентов на осуществление трудовой деятельности и вида на жительство в РФ предъявили медицинские справки об отсутствии COVID-19. В ходе проверки документов установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранцы не проходили."По данным фактам отделом дознания ОП "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств приобретения подложных справок, а также организаторы их изготовления и реализации", - говорится в сообщении.В настоящее время один правонарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.За использование заведомо подложных документов фигурантам может грозить арест на срок до 6 месяцев, поясняется в сообщении.Сотрудники полиции обращаются к жителя и гостям Южного Урала и напоминают, что в случае подделки и сбыта подложных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки наступает ответственность в соответствии с законодательством.
https://ria.ru/20210702/poddelka-1739560891.html
https://ria.ru/20210702/spravki-1739525804.html
https://ria.ru/20210701/sertifikat-1739419592.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, гумвд, магнитогорск, челябинская область, происшествия
На Урале возбудили дела из-за поддельных справок о COVID-19 у мигрантов
15:19 02.07.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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В Челябинской области возбудили уголовные дела из-за поддельных справок о COVID-19 у мигрантов

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. Шестеро жителей ближнего зарубежья при оформлении патента на трудовую деятельность в Челябинской области предъявили поддельные справки об отсутствии COVID-19, возбуждены уголовные дела, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.
По данным пресс-службы, шестеро граждан ближнего зарубежья при обращении за оформлением патентов на осуществление трудовой деятельности и вида на жительство в РФ предъявили медицинские справки об отсутствии COVID-19. В ходе проверки документов установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранцы не проходили.
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"По данным фактам отделом дознания ОП "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств приобретения подложных справок, а также организаторы их изготовления и реализации", - говорится в сообщении.
В настоящее время один правонарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.
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За использование заведомо подложных документов фигурантам может грозить арест на срок до 6 месяцев, поясняется в сообщении.
Сотрудники полиции обращаются к жителя и гостям Южного Урала и напоминают, что в случае подделки и сбыта подложных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки наступает ответственность в соответствии с законодательством.
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