https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739611682.html

На Урале возбудили дела из-за поддельных справок о COVID-19 у мигрантов

На Урале возбудили дела из-за поддельных справок о COVID-19 у мигрантов - РИА Новости, 02.07.2021

На Урале возбудили дела из-за поддельных справок о COVID-19 у мигрантов

Шестеро жителей ближнего зарубежья при оформлении патента на трудовую деятельность в Челябинской области предъявили поддельные справки об отсутствии COVID-19,... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T15:19

2021-07-02T15:19

2021-07-02T15:19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

гумвд

магнитогорск

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 2 июл – РИА Новости. Шестеро жителей ближнего зарубежья при оформлении патента на трудовую деятельность в Челябинской области предъявили поддельные справки об отсутствии COVID-19, возбуждены уголовные дела, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.По данным пресс-службы, шестеро граждан ближнего зарубежья при обращении за оформлением патентов на осуществление трудовой деятельности и вида на жительство в РФ предъявили медицинские справки об отсутствии COVID-19. В ходе проверки документов установлено, что фактически ПЦР-тест и необходимые анализы иностранцы не проходили."По данным фактам отделом дознания ОП "Правобережный" УМВД России по Магнитогорску возбуждено шесть уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 327 УК РФ. Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств приобретения подложных справок, а также организаторы их изготовления и реализации", - говорится в сообщении.В настоящее время один правонарушитель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, в отношении остальных решается вопрос об избрании меры пресечения, уточняется в сообщении.За использование заведомо подложных документов фигурантам может грозить арест на срок до 6 месяцев, поясняется в сообщении.Сотрудники полиции обращаются к жителя и гостям Южного Урала и напоминают, что в случае подделки и сбыта подложных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов (справок) с результатами ПЦР-теста, справок о медицинском отводе от прививки наступает ответственность в соответствии с законодательством.

https://ria.ru/20210702/poddelka-1739560891.html

https://ria.ru/20210702/spravki-1739525804.html

https://ria.ru/20210701/sertifikat-1739419592.html

россия

магнитогорск

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, гумвд, магнитогорск, челябинская область, происшествия