https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739561891.html
Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса
Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса
Симптомы коронавируса с приходом индийского штамма изменились: потеря обоняния, вкуса и сухой кашель стали встречаться реже, сообщила журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:10
2021-07-02T12:10
2021-07-02T19:33
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Симптомы коронавируса с приходом индийского штамма изменились: потеря обоняния, вкуса и сухой кашель стали встречаться реже, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Симптомы при коронавирусе существенно меняются. На сегодняшний день при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от банальной простуды. <…> Такие отличительные черты, которые отличали вирус предыдущего (штамма. — Прим. ред.), как потеря обоняния, потеря вкуса, сухой кашель, стали встречаться намного реже", — сообщила Ракова.
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Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса
12:10 02.07.2021 (обновлено: 19:33 02.07.2021)
Анастасия Ракова заявила, что потеря обоняния и вкуса при коронавирусе стали встречаться реже