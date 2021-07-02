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Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса
Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021
Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса
Симптомы коронавируса с приходом индийского штамма изменились: потеря обоняния, вкуса и сухой кашель стали встречаться реже, сообщила журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T12:10
2021-07-02T19:33
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коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Симптомы коронавируса с приходом индийского штамма изменились: потеря обоняния, вкуса и сухой кашель стали встречаться реже, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Симптомы при коронавирусе существенно меняются. На сегодняшний день при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от банальной простуды. &lt;…&gt; Такие отличительные черты, которые отличали вирус предыдущего (штамма. — Прим. ред.), как потеря обоняния, потеря вкуса, сухой кашель, стали встречаться намного реже", — сообщила Ракова.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса
12:10 02.07.2021 (обновлено: 19:33 02.07.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анастасия Ракова заявила, что потеря обоняния и вкуса при коронавирусе стали встречаться реже

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Симптомы коронавируса с приходом индийского штамма изменились: потеря обоняния, вкуса и сухой кашель стали встречаться реже, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
"Симптомы при коронавирусе существенно меняются. На сегодняшний день при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от банальной простуды. <…> Такие отличительные черты, которые отличали вирус предыдущего (штамма. — Прим. ред.), как потеря обоняния, потеря вкуса, сухой кашель, стали встречаться намного реже", — сообщила Ракова.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова на форуме Moscow Urban Forum 2021 - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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