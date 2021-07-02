https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739561891.html

Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса

Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса - РИА Новости, 02.07.2021

Ракова рассказала об изменении симптомов коронавируса

Симптомы коронавируса с приходом индийского штамма изменились: потеря обоняния, вкуса и сухой кашель стали встречаться реже, сообщила журналистам заммэра Москвы РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T12:10

2021-07-02T12:10

2021-07-02T19:33

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Симптомы коронавируса с приходом индийского штамма изменились: потеря обоняния, вкуса и сухой кашель стали встречаться реже, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Симптомы при коронавирусе существенно меняются. На сегодняшний день при первых днях заболевания симптомы практически невозможно отличить от банальной простуды. <…> Такие отличительные черты, которые отличали вирус предыдущего (штамма. — Прим. ред.), как потеря обоняния, потеря вкуса, сухой кашель, стали встречаться намного реже", — сообщила Ракова.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739558485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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