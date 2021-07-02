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В Москве выявили 6893 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 6893 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.07.2021

В Москве выявили 6893 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зафиксировано за сутки в Москве (6 893), Подмосковье (2 488) и Санкт-Петербурге (1 671), сообщили... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:50

2021-07-02T11:50

2021-07-02T11:50

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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здоровье - общество

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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зафиксировано за сутки в Москве (6 893), Подмосковье (2 488) и Санкт-Петербурге (1 671), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6 893, 2. Московская область - 2 488, 3. Санкт-Петербург - 1 671", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 23, Чукотском автономном округе - 14, в Ненецком автономном округе - 8.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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