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В Москве выявили 6893 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 6893 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 02.07.2021
В Москве выявили 6893 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зафиксировано за сутки в Москве (6 893), Подмосковье (2 488) и Санкт-Петербурге (1 671), сообщили... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:50
2021-07-02T11:50
2021-07-02T11:50
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ зафиксировано за сутки в Москве (6 893), Подмосковье (2 488) и Санкт-Петербурге (1 671), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 6 893, 2. Московская область - 2 488, 3. Санкт-Петербург - 1 671", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Магаданской области и Еврейской автономной области - по 23, Чукотском автономном округе - 14, в Ненецком автономном округе - 8.
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РИА Новости
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РИА Новости
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В Москве выявили 6893 новых случая заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 6893 новых случая заражения коронавирусом