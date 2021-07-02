https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739555903.html

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 02.07.2021

В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом

Смертность пациентов с COVID-19 в Российской Федерации вновь обновила максимум, составив 679 случаев за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.07.2021

2021-07-02T11:47

2021-07-02T11:47

2021-07-02T13:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Смертность пациентов с COVID-19 в Российской Федерации вновь обновила максимум, составив 679 случаев за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве умерли 112 человек, в Санкт-Петербурге — 101, в Нижегородской области — 27.

https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739554649.html

россия

москва

санкт-петербург

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