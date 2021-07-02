https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739555903.html
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 02.07.2021
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом
Смертность пациентов с COVID-19 в Российской Федерации вновь обновила максимум, составив 679 случаев за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:47
2021-07-02T11:47
2021-07-02T13:04
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Смертность пациентов с COVID-19 в Российской Федерации вновь обновила максимум, составив 679 случаев за сутки, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, в Москве умерли 112 человек, в Санкт-Петербурге — 101, в Нижегородской области — 27.
https://ria.ru/20210702/koronavirus-1739554649.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом
11:47 02.07.2021 (обновлено: 13:04 02.07.2021)
В России зафиксировали новый максимум смертей пациентов с коронавирусом за сутки