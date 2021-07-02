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На Черноморском побережье выросла заболеваемость COVID-19
На Черноморском побережье выросла заболеваемость COVID-19 - РИА Новости, 02.07.2021
На Черноморском побережье выросла заболеваемость COVID-19
Заболеваемость коронавирусом на Черноморском побережье Кубани за неделю возросла на 11,5%, сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 02.07.2021
2021-07-02T11:37
2021-07-02T11:37
2021-07-02T11:52
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КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом на Черноморском побережье Кубани за неделю возросла на 11,5%, сообщает оперштаб Краснодарского края."С 1 мая 2021 года всего на Черноморском побережье зарегистрировано 1724 случая COVID-19. Среди заболевших: работники санаторно-курортных учреждений – 24 человека, организованные отдыхающие – 58 человек. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость на Черноморском побережье возросла на 11,5%", - сообщает в пятницу оперштаб Краснодарского края со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.С 1 июля на Кубани заселяющимся туристам необходимо представлять меддокумент или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг в электронном или бумажном виде, при этом со дня их выздоровления должно пройти не более шести месяцев. Также будет необходим отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения, или сертификат о вакцинации в электронном или бумажном виде. Гражданам Армении, Белоруссии, Киргизии, въезжающим на территорию края, потребуется "свежий" отрицательный ПЦР-тест, полученный в мобильном приложении "Путешествуй без COVID-19".С 1 августа предоставление сертификата о вакцинации или справки о медотводе от прививки с отрицательным ПЦР-тестом будет обязательным. Приниматься будут также меддокументы о перенесенном заболевании. Тест потребуют также у детей старше шести лет.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, краснодарский край, общество
На Черноморском побережье выросла заболеваемость COVID-19
11:37 02.07.2021 (обновлено: 11:52 02.07.2021)
На Черноморском побережье заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 11,5 процента